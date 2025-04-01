¡ÖËÜÅö¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¸µ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÈ¯¥æ¥Ë¥Ã¥Èà·Ò¤¬¤ê¤¢¤ëá50ºÐ¡õ44ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¼ã¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ªåºÎï¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
¥Ú¥¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¼ó¸µ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼(50)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÆÌ©¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½(44)¡£¡ÖÉÑÈË¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î27Ç¯´Ö¤Î»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÇµÇ°ÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ú¥¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¼ó¸µ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¤ª¸ß¤¤Êú¤¤·¤á¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¼ã¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ªåºÎï¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥óÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö·½¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¥Ã¥¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÊÝÅÄ¤â¡ÖÌ´¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤·¤ÆÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡ÖASAYAN¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)È¯¤Î¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2003Ç¯5·î¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£