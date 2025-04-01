±©À¸Á±¼£²ñÄ¹¤¬ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹ÂàÇ¤¤Ø¡¡º£Ç¯6·î¤ËÇ¤´üËþÎ»
ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î±©À¸Á±¼£²ñÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñÄ¹¿¦¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1996Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¼·´§¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¾´ý¤Î±©À¸Á±¼£²ñÄ¹¡Ê54¡Ë¤Ï2023Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ç2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢±©À¸²ñÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼¡´üÌò°÷¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢²ñÄ¹¿¦¤ò1´ü¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±©À¸²ñÄ¹¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î¾´ý²ñ´Û¤Î°ÜÅ¾¤Ê¤ÉÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÁÏÎ©100¼þÇ¯¤Î»ö¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¾´ý³¦¤ò°Ñ¤Í¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂàÇ¤¸å¤Ï¡Ö°ì´ý»Î¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½êÂ¸¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£