今夏の来日を心待ちにしているのは？！　遠藤航が語ったリヴァプールの選手＆連れて行きたい場所とは

リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航が、同クラブが予定している今夏の来日に向けて様々な質問に答えた。1日、クラブ公式SNSアカウントが動画を投稿している。リヴァプールは31日、今夏にプレシーズンツアーを日本と香港で開催すると発表した。同クラブの来日は、2005年12月に行われたFIFAクラブ世界選手権2005(トヨタカップ)以来となる。遠藤はクラブ公式SNSアカウントが投稿した動画でインタビューに応じ、来日に向けて様々な質問に答えた。まず、「日本に行くことをもっとも楽しみにしている選手は? 」との問いに、「モー(モハメド・サラーの愛称)はすごく楽しみにしていると思います。日本の文化にとても興味を持っている人なので。あとは、(イブラヒマ・)コナテ選手も。アニメが好きなので楽しみにしているかなと思います」と回答した。

“It’s spicy…” 🥵🤣



Endo gets Lucho to sample some Japanese snacks 🇯🇵 @JAL_Official_jp 🙌 #Ad pic.twitter.com/H62ySzb61w