½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Îµ»¤òÈäÏª¡õÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
µî¤ë3·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î¸÷¤¬µÖIMA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤È¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±Àë¸À¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤òÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º¸¤«¤é¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡¢·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð Â¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹¡¢·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô »³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡¢ ³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×¼ÒÄ¹¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈZAQ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤¥¡×
¡û·Ù»ëÄ£¤È¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½¡×¶¦Æ±Àë¸À
¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤è¤ê¡Ö·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤ò¼õ¾ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï³²ÍÞÀ©¡¦ËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤äÃí°Õ´µ¯¤Î¥Á¥é¥·¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±Àë¸À¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô¤Î»³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡¢ ·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð¤ÎÂ¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤ÎÔ¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¿¢ÌÚÆØ»Ò¼èÄùÌò¤¬ÅÐÃÅ¡£Ô¢Ê¬¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ï·Ù»ëÄ£¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½¡Ù±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸ÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
Àë¸ÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô »³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë
¶¦Æ±Àë¸À¼°¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡¿¤¶¤Ã¤¯¤¥¤ÎÎ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÆ±ÀÊ
Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï3,594·ï¡¢Èï³²³Û¤¬153²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤¯¤ËÈï³²³Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Ê¿À®30Ç¯¤Î88²¯±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò¸ì¤ë»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹,A@ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò¸ì¤ë»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹
¤½¤Î¼ê¸ý¤â¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯Æ°²è¤òºîÀ®¡£J:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡Ö¤É¡¦¤í¡¼¤«¤ë¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ì¤ëÔ¢Ê¬¼ÒÄ¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆ°²è¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ÈÈ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¤Æ¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤¬¤È¤â¤¨Åê¤²¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï2021¡Á23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò48kgµé¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½ÀÆ»²È¡£ÇÃÅê¤²¤È´ØÀáµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê
²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç·¼È¯Æ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢º¾µ½¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï²£¤ËÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ù»¡´±¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÍ¶Æ³¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡Ê¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ë°ìÅÙÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð¤ÎÂ¢Ã«½ðÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆñÙ¤¹¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ä¡¢¶èÌò½ê¿¦°÷¤ò¤«¤¿¤Ã¤ÆñÙ¤¹´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ê¸ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ÷¶â¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤È¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÄê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤â¡Öº£¤¹¤°»È¤ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤ä»ñ»º¤Ï¡Ê²òÌó¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¡ËÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð Â¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹
¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤È¤¤¤¦¤È¹âÎð¼Ô¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤È¤é¤¨¤ÆÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤È½ÀÆ»Ãå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿Â¢Ã«½ðÄ¹¤¬ÂÐÌÌ¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÇÃÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¢Ã«½ðÄ¹¤ËÇÃÅê¤²¡ª
³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âº¾µ½Èï³²¤Î¸º¾¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Â¢Ã«½ðÄ¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¤È¤â¤¨Åê¤²¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÇÃÅê¤²¸å¤Î2¿Í
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤âµ¶Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë·Ù»¡½ð¤«¤é¤À¤È¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²ñ¾ì³°¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿
º¸¤«¤é¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡¢·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð Â¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹¡¢·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô »³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡¢ ³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×¼ÒÄ¹¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈZAQ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤¥¡×
¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤è¤ê¡Ö·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤ò¼õ¾ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï³²ÍÞÀ©¡¦ËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤äÃí°Õ´µ¯¤Î¥Á¥é¥·¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±Àë¸À¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô¤Î»³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡¢ ·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð¤ÎÂ¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤ÎÔ¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¿¢ÌÚÆØ»Ò¼èÄùÌò¤¬ÅÐÃÅ¡£Ô¢Ê¬¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ï·Ù»ëÄ£¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½¡Ù±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸ÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
Àë¸ÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
·Ù»ëÄ£ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºöËÜÉô »³ËÜ±Ñ¼£ÉûËÜÉôÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ Ô¢Ê¬¹§É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë
¶¦Æ±Àë¸À¼°¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡¿¤¶¤Ã¤¯¤¥¤ÎÎ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÆ±ÀÊ
Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï3,594·ï¡¢Èï³²³Û¤¬153²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤¯¤ËÈï³²³Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Ê¿À®30Ç¯¤Î88²¯±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò¸ì¤ë»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹,A@ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò¸ì¤ë»³ËÜÉûËÜÉôÄ¹
¤½¤Î¼ê¸ý¤â¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯Æ°²è¤òºîÀ®¡£J:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡Ö¤É¡¦¤í¡¼¤«¤ë¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¸¥§¥¤¥³¥àÅìµþ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ì¤ëÔ¢Ê¬¼ÒÄ¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆ°²è¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ÈÈ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¤Æ¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤¬¤È¤â¤¨Åê¤²¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï2021¡Á23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò48kgµé¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½ÀÆ»²È¡£ÇÃÅê¤²¤È´ØÀáµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê
²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç·¼È¯Æ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢º¾µ½¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï²£¤ËÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ù»¡´±¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÍ¶Æ³¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡Ê¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ë°ìÅÙÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð¤ÎÂ¢Ã«½ðÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆñÙ¤¹¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ä¡¢¶èÌò½ê¿¦°÷¤ò¤«¤¿¤Ã¤ÆñÙ¤¹´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ê¸ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ÷¶â¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎýÇÏ¶èÆâ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤È¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÄê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤â¡Öº£¤¹¤°»È¤ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤ä»ñ»º¤Ï¡Ê²òÌó¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¡ËÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ·Ù»¡½ð Â¢Ã«µÈ´î½ðÄ¹
¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤È¤¤¤¦¤È¹âÎð¼Ô¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤È¤é¤¨¤ÆÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤È½ÀÆ»Ãå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿Â¢Ã«½ðÄ¹¤¬ÂÐÌÌ¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÇÃÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¢Ã«½ðÄ¹¤ËÇÃÅê¤²¡ª
³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âº¾µ½Èï³²¤Î¸º¾¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Â¢Ã«½ðÄ¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¤È¤â¤¨Åê¤²¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÇÃÅê¤²¸å¤Î2¿Í
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤âµ¶Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë·Ù»¡½ð¤«¤é¤À¤È¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²ñ¾ì³°¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿