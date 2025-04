ももいろクローバーZが4月12日・13日に新潟県・新発田市で<ももクロ春の一大事2025 in 新発田市 〜新発田 新発見!?〜>を開催することを記念し、<ももクロ春の一大事2018 in 東近江市〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜 DAY2>の本編映像をまるごと本日より期間限定で24時間ノンストップライブ配信することが決定した。本ライブは晴れ渡る屋外ステージにて行われ、地元ダンススクールに通う子どもたち20人以上のバックダンサーや、東近江市の子供たち185人による合唱曲メドレーなど地域に根ざした温かいライブとなった。

LIVE Blu-ray & DVD『ももクロ春の一大事2024 in 亀岡市 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜』



発売日:2025年3月19日(水)特設サイト:https://mcz-release.com/live/haruichidaiji2024/購入リンク:https://mcz.lnk.to/HR124PR[Blu-ray]価格:\15,000(税抜価格:¥13,636)品番:KIXM-620〜2収録枚数:Blu-ray3枚組音声:リニアPCM 2ch[DVD]価格:\15,000(税抜価格:¥13,636)品番:KIBM-1131〜6収録枚数:DVD6枚組音声:リニアPCM 2ch[収録内容]本編映像【「ももクロ春の一大事2024」DAY1公演:2024年4月13日(土)】overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜01. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰02. GODSPEED03. 孤独の中で鳴るBeatっ!04. 行く春来る春05. ザ・ゴールデン・ヒストリー06. MORE WE DO!07. HERO08. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-09. なんとなく最低な日々10. 労働讃歌11. BIONIC CHERRY12. ももクロの令和ニッポン万歳!13. 走れ! -ZZ ver.-14. 桃色空(ルビ:ピンクゾラ)15. スターダストセレナーデ16. いつか君が17. キミノアト18. Brand New Day19. Re:volutionENCORE20. Heroes21. 吼えろ【「ももクロ春の一大事2024」DAY2公演:2024年4月14日(日)】overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜01. 夢の浮世に咲いてみな02. Re:volution03. 仮想ディストピア04. 行く春来る春05. ツヨクツヨク06. PUSH07. HERO08. 笑一笑 〜シャオイーシャオ!〜09. 誓い未来10. キミノアト11. 宙飛ぶ!お座敷列車12. ももクロの令和ニッポン万歳!13. 走れ! -ZZ ver.-14. スターダストセレナーデ15. ロマンティックこんがらがってる16. 青春賦17. Brand New Day18. Chai Maxx19. 上球物語 -Carpe diem-ENCORE20. Heroes21. バイバイでさようなら映像特典【「ももクロ春の一大事2023」DAY2公演:2023年4月23日(日)】overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜01. WE ARE BORN02. 行く春来る春03. 走れ! -ZZ ver.-04. CONTRADICTION05. カントリーローズ -時の旅人-06. 笑ー笑 〜シャオイーシャオ!〜07. MOON PRIDE08. 月色Chainon09. Majoram Therapie10. オレンジノート11. Chai Maxx12. ロマンティックこんがらがってる13. 勝手に君に14. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-15. クローバーとダイヤモンド16. 仮想ディストピア17. L.O.V.E18. HEROENCORE19. いちごいちえ20. 白金の夜明け21. また逢う日まで・応援店舗特典「ももクロ春の一大事2024オリジナルビニールバッグ」※サイズ:約0.08×400×500 底マチ50+50※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます。