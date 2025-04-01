ももクロ、＜春の一大事2018 in 東近江市＞本編映像を期間限定24時間ノンストップライブ配信
ももいろクローバーZが4月12日・13日に新潟県・新発田市で＜ももクロ春の一大事2025 in 新発田市 〜新発田 新発見！？〜＞を開催することを記念し、＜ももクロ春の一大事2018 in 東近江市〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜 DAY2＞の本編映像をまるごと本日より期間限定で24時間ノンストップライブ配信することが決定した。
◆ライブ映像
本ライブは晴れ渡る屋外ステージにて行われ、地元ダンススクールに通う子どもたち20人以上のバックダンサーや、東近江市の子供たち185人による合唱曲メドレーなど地域に根ざした温かいライブとなった。
LIVE Blu-ray & DVD『ももクロ春の一大事2024 in 亀岡市 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜』
特設サイト：https://mcz-release.com/live/haruichidaiji2024/
購入リンク：https://mcz.lnk.to/HR124PR
［Blu-ray］
価格：\15,000（税抜価格：￥13,636）
品番：KIXM-620〜2
収録枚数：Blu-ray3枚組
音声：リニアPCM 2ch
［DVD］
価格：\15,000（税抜価格：￥13,636）
品番：KIBM-1131〜6
収録枚数：DVD6枚組
音声：リニアPCM 2ch
[収録内容]
本編映像
【「ももクロ春の一大事2024」DAY1公演：2024年4月13日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
01. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
02. GODSPEED
03. 孤独の中で鳴るBeatっ！
04. 行く春来る春
05. ザ・ゴールデン・ヒストリー
06. MORE WE DO!
07. HERO
08. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
09. なんとなく最低な日々
10. 労働讃歌
11. BIONIC CHERRY
12. ももクロの令和ニッポン万歳！
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. 桃色空（ルビ：ピンクゾラ）
15. スターダストセレナーデ
16. いつか君が
17. キミノアト
18. Brand New Day
19. Re:volution
ENCORE
20. Heroes
21. 吼えろ
【「ももクロ春の一大事2024」DAY2公演：2024年4月14日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
01. 夢の浮世に咲いてみな
02. Re:volution
03. 仮想ディストピア
04. 行く春来る春
05. ツヨクツヨク
06. PUSH
07. HERO
08. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜
09. 誓い未来
10. キミノアト
11. 宙飛ぶ！お座敷列車
12. ももクロの令和ニッポン万歳！
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. スターダストセレナーデ
15. ロマンティックこんがらがってる
16. 青春賦
17. Brand New Day
18. Chai Maxx
19. 上球物語 -Carpe diem-
ENCORE
20. Heroes
21. バイバイでさようなら
映像特典
【「ももクロ春の一大事2023」DAY2公演：2023年4月23日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
01. WE ARE BORN
02. 行く春来る春
03. 走れ！ -ZZ ver.-
04. CONTRADICTION
05. カントリーローズ -時の旅人-
06. 笑ー笑 〜シャオイーシャオ！〜
07. MOON PRIDE
08. 月色Chainon
09. Majoram Therapie
10. オレンジノート
11. Chai Maxx
12. ロマンティックこんがらがってる
13. 勝手に君に
14. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
15. クローバーとダイヤモンド
16. 仮想ディストピア
17. L.O.V.E
18. HERO
ENCORE
19. いちごいちえ
20. 白金の夜明け
21. また逢う日まで
・応援店舗特典
「ももクロ春の一大事2024オリジナルビニールバッグ」
※サイズ：約0.08×400×500 底マチ50＋50
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます。
＜ももクロ春の一大事2025 in 新発田市 〜新発田 新発見！？〜＞
会場：新潟県・新発田市 五十公野公園
特設サイト：https://www.momoclo.net/haruichidaiji2025/
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ももいろクローバーZ オフィシャルX
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