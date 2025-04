20歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、4月放送スタートのTVアニメ『阿波連さんははかれない season2』エンディングテーマを担当することは既報の通り。同新曲が4月8日にデジタルリリースされることが決定した。「トワイライト」は、同アニメのために書き下ろした新曲だ。自分の大切な存在を歌うノスタルジックなメロディと、切なくも温かいサウンドが特徴的なミドルチューン。サウンドプロデュースは数々のヒット曲に携わるNaoki Itaiが担当した。

■ライブ/イベント出演情報



▼<DaisyBar 20th Anniversary「Magic」>4月24日(木) 東京・下北沢DaisyBaropen18:30 / start19:00出演:森田理紗子 / shallm / Anna▼<JAPAN JAM 2025>4月29日(火) 千葉市蘇我スポーツ公園※shallmはBUZZ STAGEの17:55〜の出演となりますhttps://japanjam.jp/▼<LIVEHOLIC presents. “革命ロジック2025“ supported by Skream! & 激ロック>5月4日(日) 東京・下北沢8会場open11:00出演:Anna / Cloudy / Hello Hello / Lala / LAND SMITH / Yobahi / 荒木一仁 / あのと / おもかげ / きゃない / プルスタンス / ミーマイナー / IneedS / MASK OF GODDES / shallm / THE BOHEMIANS / PompadollS / イロムク / 三四少女 / 梟note / ラストランプ / oh!! 真珠s / Surpass / 美日