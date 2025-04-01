ÀÐÇËÁíÍý¡¢¿©ÉÊ¤Î¡È¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡É¤òÈÝÄê¡¡¡ÈÁ´ÈÝÄê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÄÀ±¹À¤µ¤ó¡ÖÅÞÆâ¤ÎÈ¿±þ¼¡Âè¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤ò¼õ¤±µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ï¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡©À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÉ¸½àÀÇÎ¨¤È¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨
ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÊª²Á¹â¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¡×Í½»»À®Î©¼õ¤±²ñ¸«
ÀÐÇË ÁíÍý¡Ê1Æü¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤ÎÊë¤é¤·¤ËÀµÌÌ¤«¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢3¤Ä¤Î½ÅÅÀ¤Î¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
1Æü¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤ò¼õ¤±¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£
¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤É¤¦¤Ê¤ë? ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¹ñ²ñ¤ÇÆ°¤³èÈ¯²½
¡Ö¹ñÌ±¤¬Êú¤¯ÉÔ°Â¡×¤Î°ì¤Ä¤¬Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤«¤é¡È¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÀîÅÄÎ¶Ê¿ »²±¡µÄ°÷¡Ê3·î28Æü¡Ë
¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Î¥¼¥íÀÇÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸ºÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ê28Æü¡Ë
¡Ö°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¸¡¾Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿31Æü¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬³ÆÀ¯ÅÞ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë²ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½
¡ÖÁíÍý¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£
¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤¬·Êµ¤ÉâÍÈºö¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤Î°ì»þÅª¤Ê¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤Î¸¦µæ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý¡Ê1Æü¡Ë
¡Ö¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡ËÁ´À¤Âå·¿¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Êºâ¸»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤Ï20%¡É¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£¡È¸ºÀÇ¤·¤¿G7¤Î¹ñ¤È¤Ï¸µ¤ÎÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¡É¤È¶¯Ä´¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï°ã¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢´ÊÃ±¤Ë°ú¤²¼¤²¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡È¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡É¤òÈÝÄê ¿©ÎÁÉÊ º£¸å¿ÊÅ¸¤â?
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³¤³°¤ÎÀÇÎ¨¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ô³°¹ñÅù É¸½àÀÇÎ¨¤È¡È¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¡É¡Û
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢:É¸½àÀÇÎ¨22%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨4%
¡¦¥¤¥®¥ê¥¹:É¸½àÀÇÎ¨20%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨0%
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹:É¸½àÀÇÎ¨20%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨5.5%
¡¦¥«¥Ê¥À:É¸½àÀÇÎ¨13%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨0%
¡¦ÆüËÜ:É¸½àÀÇÎ¨10%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨8%
¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢:É¸½àÀÇÎ¨10%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨0%
¡¦´Ú¹ñ:É¸½àÀÇÎ¨10%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÏÈó²ÝÀÇ
¡¦ÂæÏÑ:É¸½àÀÇÎ¨5%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÏÈó²ÝÀÇ
¡ÊºâÌ³¾ÊHP¤è¤ê¡Ë
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï8%¤Ç¤¹¡£G7¤Î¹ñ¡¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¡Ê¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¡ËÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¸½àÀÇÎ¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¸®ÊÂ¤ß¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖG7¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¡ÊÉ¸½à¡ËÀÇÎ¨¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä¹ç¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï·è¤·¤Æ¡ÊÀÇÎ¨¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·G7°Ê³°¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¡ÖÉ¸½àÀÇÎ¨10%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨0%¡×¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÉ¸½àÀÇÎ¨10%/ ¿©ÎÁÉÊ¤ÏÈó²ÝÀÇ¡×¤È¡¢É¸½àÀÇÎ¨¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
2025Ç¯¤Ï¡ÈÁªµó¥¤¥ä¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤´ú°õ¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¸º¤Ã¤¿ÀÇ¼ý¤ò¤É¤³¤«¤éÊäÅ¶¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ë¶È¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤ÇÀÇ¼ý¤¬²áµîºÇ¹â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ±¹À¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿»²µÄ±¡¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÅÞÆâ¤ÎÈ¿±þ¼¡Âè¤ÇÁíÍý¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤¬º£¸å¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾åÅÄ,
°ÖÎîº×,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö