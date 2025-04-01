丸山茂樹のラジオ番組「MOVING SATURDAY」がリニューアル 初回ゲストは北島康介さん
男子ゴルフの丸山茂樹（55＝セガサミーホールディングス）がラジオパーソナリティーを務める「ACN presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY」（TOKYO FM）が放送時間を変更し、新たなスタートを切る。リニューアル第1回となる4月5日はゲストに競泳男子平泳ぎ五輪金メダリスト北島康介さんを迎えて放送する。
▼丸山茂樹 4月から放送時間が変わり、全国ネットになりました。福山雅治さんの番組と広瀬すずさんの番組の間の枠ということで、緊張しますね！丸山のラジオを初めて聞く方も多いと思いますが、ゲストとの近況トークや趣味、ゴルフの話など、ここでしか聞けない楽しい話題をお届けします！
【番組概要】
▼番組名 ACN presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY
▼放送局 TOKYO FMをキーとするJFN全国38局ネット
▼放送時間 毎週土曜日午後3時〜午後3時25分
▼パーソナリティー 丸山茂樹
▼番組公式サイト https://www.tfm.co.jp/moving/
▼提供 株式会社ACN、uFit