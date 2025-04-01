¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡²¬ºê´ÆÆÄ¤ËÌ¼¤ò¾Ò²ð!?
¥¿¥ì¥ó¥È¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡×¡Ê²¬ºê°éÇ·²ð´ÆÆÄ¡¢5·î2Æü¸ø³«¡Ë»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²¬ºê´ÆÆÄ¡Ê31¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¡¼¥×¾î¤Î³ëÆ£¤È¡¢ÁÄÊì¤ÈÂ¹¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¸¦¤ÏÁÄÊìµª¹¾¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¸¦¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¡¢´ÆÆÄ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼ã¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¾ò·ï¤ò1¤Ä½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¸¦¥Ê¥ª¥³¤À¤«¤é¤¤¤¤¤ä¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤Þ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£²¬ºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
²¬ºê´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌòºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÄ©¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡¡ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¸¦¤Ï»£±Æ¹ç´Ö¤Î»¨ÃÌ¤Ç²¬ºê´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È´«¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬ºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¤ÇÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬ËÜµ¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
²¬ºê´ÆÆÄ¤Ï±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯ÀõÅÄ°»¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀõÅÄ°»¤¬Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¡£¸¦¤Ï¶ÌÌÚÂî¼ÒÄ¹¤«¤éÀ¼¤ÎÊ¸²½È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£