タミヤホームは、被害にあわれた皆さまの救援や被災地の復旧に役立ててもらう為、特定非営利活動法人 国連UNHCR協会を通じて寄付を実施しました。

タミヤホーム

タミヤホームは、被害にあわれた皆さまの救援や被災地の復旧に役立ててもらう為、特定非営利活動法人 国連UNHCR協会を通じて寄付を実施。

今回の寄付は、地震により甚大な被害を受けたミャンマーの人々への人道支援を目的としています。

■寄付概要

・寄付日:2025年3月31日

・寄付先:特定非営利活動法人 国連UNHCR協会(国連難民高等弁務官事務所)

・目的:ミャンマー地震被災者への保護活動、救援物資の手配、緊急シェルター支援

■代表取締役社長 田宮 明彦コメント

「今回のミャンマー地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災地では多くの方が困難な状況に置かれており、一日も早い復興を心より願っています。

同社は、解体業を通じて安全な社会づくりに貢献することを目指しており、今回の寄付が被災地の復興支援の一助となれば幸いです。

また今回の支援を通して、解体業が災害発生時における復旧・復興に果たす役割について改めて認識を深め、今後も、解体業の専門性を活かし、防災・減災に貢献できるように努めていきます。」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミャンマー地震被災地へ寄付を実施!タミヤホーム appeared first on Dtimes.