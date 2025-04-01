¸½ºß¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â³èÈ¯¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£

¡ØDaily Telegraph¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥í¥¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËGK¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

Ä¹Ç¯GKÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£º£µ¨¤Ï22ºÐ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿ÍGK¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¡¢27ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬Äê°ÌÃÖ¤òÁè¤¦¤âÎ¾¼Ô¶¦¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¤¤À¤ËÀµGK¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏGK¤Î°ì¿·¤ò¿Þ¤ëÌÏÍÍ¡£Â¨ÀïÎÏµé¤ÎGK³ÍÆÀ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥í¥¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î25ºÐ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ó¥¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î19ºÐ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¿ÍGK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£

²¾¤Ë¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤ä¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ä¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÍèµ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎGK¿Ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£