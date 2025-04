「butter up」の意味は？食べものに関係ない！？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「媚を売る」でした!

「butter up」は、誰かに気に入られようと過剰にお世辞を言ったり、へつらったりすることを意味するフレーズで、日本語の「ゴマをする」に近いニュアンスです。

この表現の由来は、バターがパンや料理になじむように、他人の心を「滑らかにする」ことからきていると言われています。

「He’s just buttering up his boss to get a promotion.」

(彼は昇進するために上司に媚を売っている。)

あなたはわかりましたか?

