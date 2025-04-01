yama、『ユア・フォルマ』OPテーマの新曲「GRIDOUT」配信リリース決定
4月2日より放送が開始するTVアニメ『ユア・フォルマ』のオープニングテーマであるyamaの新曲「GRIDOUT」が、4月2日0時より配信リリースされることが決定した。
本楽曲の作詞・作曲・編曲は、「ロウワー」などで知られるぬゆりが務め、yamaとは初のタッグとなる。リリース日の21時にはミュージックビデオがプレミア公開される予定だ。
「GRIDOUT」
＜the meaning of life TOUR 2025＞
北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月13日(木)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月14日(金)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月20日(木・祝)
福井・鯖江市文化センター
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月22日(土)
富山・砺波市文化会館
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年3月30日(日)
仙台・SENDAI GIGS
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年4月9日(水)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月10日(木)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月12日(土)
広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年4月17日(木)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月18日(金)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月24日(木)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月25日(金)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
全席指定 \6,800（税込）
※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代
▼CLUB yama 先行
12/24(火) 21:00 ~ 1/5(日) 23:59
https://member.yamaofficial.jp/
【企画・制作】
ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
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