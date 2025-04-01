＜the meaning of life TOUR 2025＞



・2025年3月9日(日)北海道・Zepp SapporoOPEN 17:00 START 18:00・2025年3月13日(木)福岡・Zepp FukuokaOPEN 18:00 START 19:00・2025年3月14日(金)福岡・Zepp FukuokaOPEN 18:00 START 19:00・2025年3月20日(木・祝)福井・鯖江市文化センターOPEN 17:00 START 18:00・2025年3月22日(土)富山・砺波市文化会館OPEN 16:00 START 17:00・2025年3月30日(日)仙台・SENDAI GIGSOPEN 16:00 START 17:00・2025年4月9日(水)愛知・Zepp NagoyaOPEN 18:00 START 19:00・2025年4月10日(木)愛知・Zepp NagoyaOPEN 18:00 START 19:00・2025年4月12日(土)広島・広島JMSアステールプラザ 大ホールOPEN 17:00 START 18:00・2025年4月17日(木)大阪・Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 START 19:00・2025年4月18日(金)大阪・Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 START 19:00・2025年4月24日(木)東京・Zepp Haneda(TOKYO)OPEN 18:00 START 19:00・2025年4月25日(金)東京・Zepp Haneda(TOKYO)OPEN 18:00 START 19:00▼チケット全席指定 \6,800（税込）※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代※お一人様4枚まで（複数公演申込可）※3歳以上有料※チケットは全て電子チケットとなります。※入場時別途ドリンク代▼CLUB yama 先行12/24(火) 21:00 ~ 1/5(日) 23:59https://member.yamaofficial.jp/【企画・制作】ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.