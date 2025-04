ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月21日、32枚目のシングルにして両A面シングルとなる『MAKUAKE / Little Lennon』をリリースすることが決定した。新曲「MAKUAKE」は、2014年以来11年ぶりの開催となるアジカン主催ロックフェスティバル<NANO-MUGEN FES. 2025>のテーマソングとなるものだ。2024年8月に横浜BUNTAIで開催された<ファン感謝祭2024>で披露されたが、その後に実施されたレコーディングでは作編曲家・小西遼が管楽器アレンジを担当。コーラスも加わり、キャッチーなメロディーに壮大さが増すなど、思わず歌いたくなる楽曲に仕上がっているとのこと。

2025年5月21日(水) 発売CD予約リンク:https://kmu.lnk.to/MKLL_CD【初回生産限定盤[CD+Blu-ray]】KSCL-3580〜3581 2,420円(税抜2,200円)※特典Blu-ray:収録内容は後日改めて【通常盤[CD]】KSCL-3582 1,100円(税抜1,000円)▼収録曲 ※初回・通常共通01. MAKUAKE02. Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)●購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ (CDジャケットの24cm×24僖汽ぅ)・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルジャケットサイズカード

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN>



5月31日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜6月01日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜open9:00 / start11:00 / 終演20:30(予定)▼5/31出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / ストレイテナー (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN) / and more...▼6/1出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / くるり (JP) / and more...※主催以下アルファベット順▼席種・アリーナスタンディングブロック指定※ 小学生以下のお子様はアリーナ後方「ファミリーエリア」での観覧となります。・スタンド指定・スタンド着席指定※着席指定席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。・車椅子指定席※スタンド席常設の車椅子席となります。付き添いの方も当チケットの購入が必要となります。※アリーナには車椅子エリアの設置はございません。▼チケット一般 \12,800(税込)U-23サポート \10,800(税込)※ 3歳以上チケット必要※ 0歳〜2歳以下のお子様は膝上鑑賞であればチケット不要で入場可。ただし座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。【U-23サポートチケット】※23歳以下の方は「U-23サポートチケット」をご購入いただけます。各公演日来場時に23歳以下の方が対象となります。※当日会場にて、年齢証明ができるもの「学生証 / 公的写真付証明書 (マイナンバーカード・免許証等) 」をいずれかご持参下さい。※当日会場にて証明書をご提示いただけなかった方は、当チケットの対象にはなりません。お忘れになりませんよう、必ず証明書をお持ちいただき、ご提示をお願いいたします。※一般チケットをご購入後、会場で年齢をご提示いただきましてもキャッシュバックは致しかねます。※ U-23サポートチケット完売後、一般チケットをご購入いただきましてもキャッシュバック等は致しかねます。【ウエルフェアサービス】障がい者手帳をお持ちの方は当日会場にてご購入チケットより2,000円をキャッシュバックいたします(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちのご本人のみ)。※当日「身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳」いずれかを会場に持参下さい。※キャッシュバックは当日、会場に来られた方に限ります。※当日、証明証をお持ちにならなかった方へはキャッシュバックはいたしません。