本体背面のソーラーパネルで発電し、内蔵のバッテリーへ充電！ヤマダホールディングス「ソーラーパワーファン」

ヤマダホールディングスは、2025年4月1日(火)よりヤマダオリジナル太陽光発電扇風機「ソーラーパワーファン」を、ヤマダウェブコム(ECサイト)にて販売開始します。

ヤマダホールディングス「ソーラーパワーファン」

型番 :APY600 LG

色 :ライトグレー

サイズ(約)(W×D×H) :270×95×315mm

本体重量(約) :1.7kg

消費電力 :10W

バッテリー容量 :10,000mAh

オフタイマー :2/4/6/8h

風量(約) :4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)・リズム風スイッチ付

充電時間(約) :10時間(AC電源)・14時間(太陽光充電)

付属品 :ACアダプター/USBケーブル(A-C)/専用収納ケース

USB-A出力ポート付

保証期間 :1年

価格 :14,364円(税別)/15,800円(税込)

※製品詳細はヤマダウェブコム(ECサイト)を確認してください。

■太陽光発電・モバイルバッテリー機能搭載

本体背面のソーラーパネルで発電し、内蔵のバッテリーへ充電することができる扇風機です。

モバイルバッテリー機能が搭載されており、スマートフォンなどUSB機器への充電も可能です(スマートフォン約2回フル充電可能)。

またコードレスで折り畳み式、そしてハンドル付なので、リビング・キッチン・洗面所など電源を気にせず気軽に持ち運ぶことができます(最大風量で約10時間作動)。

屋内はもちろん、アウトドアでも使えます。

ソーラーパネルで発電

スマホの充電も可能

持ち運びに便利なハンドル付

■「防災製品等推奨品」に認定

一般社団法人防災安全協会が定める「防災製品等推奨品」に認定され、普段使いから災害などの非常時まで幅広く活躍します。

防災推奨マーク

