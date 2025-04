ダイキチは、CSR活動の一環として、次世代を担う子どもたちに「掃除の大切さ」を伝えています。

ダイキチ「出前授業」

ダイキチは、CSR活動の一環として、次世代を担う子どもたちに「掃除の大切さ」を伝えています。

今回、大阪市立八幡屋小学校で出前授業を2025年3月5日に実施。

同社としては3校目の取り組みになります。

■小学1年生に掃除の面白さ伝える

同社の出前授業は、未来を担う子どもたちに清掃業のプロとして「掃除の大切さ」を伝えることを目的とし、小学校を訪問して無償で特別授業を実施しています。

教えるのは専門的な清掃技術ではなく、掃除の重要性です。

掃除を楽しく、そして身近に感じて貰うための取り組みを開始しています。

また、低学年、中学年、高学年それぞれに合わせたプログラムを用意して、同社の品質管理部門のスタッフが教壇に立ちます。

2025年3月5日には1年生を対象に「汚れをさがして、みつけて、やっつけよう」というテーマで授業を実施しました。

座学や“汚れ探検”を通して放置した汚れの悪影響や、掃除の重要性を体験しながら楽しく学ぶプログラムです。

子どもたちが今後、学校や家庭でより積極的に掃除に取り組む意識を育むことを目指しています。

出前授業の様子(2)

<担当者コメント>

日本の小学校では、子どもたちが自ら掃除する習慣が既に根付いているので、出前授業ではどの教室でもみんなすんなりと受け入れて楽しんでくれています。

低学年向けの授業の後半では、“汚れ探検”をして気づきを発表してもらいます。

「こんなところにこんな汚れがあったんだ!」という発見を楽しそうに語る姿が印象的でした。

先生からも、子どもたちの掃除への取り組みや仕上がりが非常に綺麗になったという声をいただいています。

また、こうした取り組みを通じて、子どもたちが将来の進路の一つに「清掃業」を検討するきっかけになれば嬉しいです。

(マーケティング部 関根 奈緒)

■掃除しながら楽しめる。

スウェーデン発祥スポーツ「プロギング」で社内交流を促進

同社は、小学校への出前授業の他にも様々なCSR活動をしています。

2025年3月2日には、一般社団法人プロギングジャパンの協力のもと、ダイキチカバーオールの社員・および加盟オーナーが合同でプロギングを実施。

「プロギング」とはジョギングしながらゴミ拾いをするというスウェーデン発祥の新しいフィットネスです。

景観美化はもちろん、しゃがんだり立ち止まったりする動作が加わることで、通常よりもカロリー消費量が高いのが特徴。

タイムやスコアで競い合うことなく、老若男女が一緒に行えることから、コミュニティ形成・交流の場としても注目されています。

清掃事業を展開するダイキチカバーオールも、その魅力に注目して社内イベントにプロギングを採用。

運動不足解消と交流促進を同時に狙う試みです。

大阪城公園に本部スタッフと加盟オーナーおよびそのご家族、プロギングジャパンスタッフの総勢20名の参加者が、笑顔で声を掛け合い、適度な汗を流しながら園内を綺麗に清掃しました。

プロギング

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 掃除の大切さを伝え、実践!ダイキチ「出前授業」 appeared first on Dtimes.