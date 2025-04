½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë½é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ª»°ÀéÎ¤ÌôÉÊ¾¦²ñ¡Ö»°ÀéÎ¤À×ÃÏ¡×

三千里薬品商会は、渋谷スクランブル交差点で2024年12月まで72年にわたり営業を続けてきた「三千里薬品」の跡地をレンタルスペースとして生まれ変わらせ、様々な企業プロモーション発信やクリエイション創出の場として「三千里跡地」を2025年4月よりオープンします。

三千里薬品商会「三千里跡地」

所在地 : 東京都渋谷区神南1-23-8(JR渋谷駅ハチ公口より徒歩30秒)

レンタルスペース: 1F 25m2、B1F 28m2、2F 25m2

レンタル設備 : 電源、Wi-Fi、トイレ(2F)、水道(2F)

営業時間 : 9:00-24:00

設営可能時間 : 24時間

付帯設備 : 屋外ビジョンモニター

三千里薬品商会は、渋谷スクランブル交差点で2024年12月まで72年にわたり営業を続けてきた「三千里薬品」の跡地をレンタルスペースとして生まれ変わらせ、様々な企業プロモーション発信やクリエイション創出の場として「三千里跡地」を2025年4月よりオープン。

この施設は、渋谷という新しいカルチャーが生まれ、進化を続ける街で培った72年という長い歴史を受け継ぎ、未来のカルチャーが創造される伝統と革新が交差する、次世代の渋谷を象徴する拠点を目指します。

渋谷スクランブル交差点に位置するレンタルスペースとしては、初めての場所となります。

レンタルスペースとしての活用を始め、カルチャーを創造する場として様々な体験やコンテンツの発信も行なっていく予定です。

また、共同プロデュースとして、数々の飲食コミューンや東急プラザ原宿ハラカドのミュージックコミューン「YORUHARA MUSIC CLUB」を手がけるNoob合同会社と業務提携を行い、開業後の企画/運営を協創していきます。

■三千里跡地特徴

1. 伝統と歴史が交差する新しい現象やカルチャーの生まれる場

様々な企業プロモーション発信の場としての役割に加え、未来のカルチャーを担うクリエイターや革新的な新しいビジネスが集い、企み、表現する新しい価値が生まれる場所を目指します。

2. JR渋谷駅ハチ公口目の前に立地、渋谷スクランブル交差点に位置する初のレンタルスペース

72年渋谷スクランブル交差点で営業を続けてきた「三千里薬品」の跡地をそのままレンタルスペースに変更。

利用者のクリエイションを損なわず、自由にラッピングや装飾のアレンジができるようにシンプルな内装を完備しました。

施設に設置しているスターツビジョンを活用した連動や、施設自体へのラッピングなども実施が可能です。

3. 現象やカルチャー創造拠点にふさわしいコンテンツ発信

レンタルスペースでの利用に加え、次世代のクリエイターやブランドを交えた新しいクリエイションの場としてコンテンツの発信を行なっていくことも予定しています。

スターツビジョンとフロアイメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渋谷スクランブル交差点に初のレンタルスペース!三千里薬品商会「三千里跡地」 appeared first on Dtimes.