¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ø£×£È£Ï¡Ç£Ó¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡½¡Ù¤¬¡Ø£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ã¡¡£Ç£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£ï£î¡¡£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡Ù¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë £µÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ£Ó¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÇÈÅÄÂçÏÂ¡½ÅÏÊÕÂîÌéÀï
¡¡Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¤Ï£±Æü¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ø£×£È£Ï¡Ç£Ó¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ã¡¡£Ç£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£ï£î¡¡£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡Ù¤¬¡¢£µÆü¤«¤é¡Ø£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ã¡¡£Ç£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£ï£î¡¡£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÏÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¡¦ÇÈÅÄÂçÏÂ¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬ÅÏÊÕÂîÌé¡Ê£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ë½éËÉ±ÒÀï¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¸µ£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÈøÀî·ø°ì¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¥á¥ë¥Á¥ç¥ë¡¦¥í¥À¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÆ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤òÆ®¤¦¡£
¡¡£±£¹£µ£´Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢£¶£²£²²ó¤Î¶½¹Ô¤ò¿ô¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤¬£²£°£²£³Ç¯£´·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö£×£È£Ï¡Ç£Ó¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ã¡¡£Ç£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£ï£î¡¡£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´äÅÄæÆµÈ¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬£×£Â£ÏÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦²¦¼Ô¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£¸å¤âÀ¤³¦Ä©Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£