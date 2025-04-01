¡ÚÆÈ¼«¡Û¼ÖË½Áö¤Ç0ºÐÃË¤Î»Ò´Þ¤à7¿Í¤Ï¤Í¤ë¡Ä»ö¸ÎÅö»þ¤Î±ÇÁüÆþ¼ê¡¡¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¡×Ë½Áö¼Ö¤Ï¡ÈÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¡É¤ÇÄä»ß¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É
°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°ºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òË½Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»¤Î¼Ö»ß¤á¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¡£
Á°¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬³«¤¡¢¸å¤í¤Ï¼Ö»ß¤á¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
FNN¤Ï»ö¸Î¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éµÞ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢º¸¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²Ë½Áö¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¿Í¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ÎÉÕ¶á¤ÇÅÝ¤ì¤ë¿Í¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µß½õ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Î¤³¤È¡£ÊâÆ»¤ò¼Ö¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤â¤¦¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¿Í¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¡ÖÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ð¡¼¥Ã¤È»¶¤é¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»¶¤é¤Ð¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ë¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬6¡Á7¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤ëºÝ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤³¤È¤ÇµÞÈ¯¿Ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Ï¡¢4·î1Æü¸á¸å1»þÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¡¢¡Ö¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤é2.5kmÎ¥¤ì¤¿ÈË²Ú³¹¡¢±É¤Îµ×²°ÂçÄÌ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²Ë½Áö¤·¡¢0ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò1¿Í¤ò´Þ¤à7¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Î½÷¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾¸å¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ö¡Ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë½÷À¤ÎÊý¡¢60¡Á70Âå¤Î¿Í¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊQ.±¿Å¾¼ê¤Ï¤¹¤°110ÈÖ¤¹¤ë¤È¤«¡Ë¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢2²ó¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¹ø¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¡¢Êâ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£