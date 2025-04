多種多様なカプセルトイを紹介！#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお

トーシンは、=LOVEの齋藤樹愛羅と、≠MEの櫻井ももがレギュラーパーソナリティを務める新番組『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』を、4月6日(日)午後9時00分から文化放送にてスタートします。

#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお

放送日時 : 毎週日曜日 午後9時00分〜9時30分

※初回放送:4月6日(日)

出演 : 齋藤樹愛羅(=LOVE )、櫻井もも(≠ME)、

不定期ゲストとして、=LOVE 、≠ME、≒JOYメンバー

メールアドレス : cpla@joqr.net

推奨ハッシュタグ: #しぷらじ

トーシンは、=LOVEの齋藤樹愛羅と、≠MEの櫻井ももがレギュラーパーソナリティを務める新番組『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』を、4月6日(日)午後9時00分から文化放送にてスタート。

【番組内容】

当番組は=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)、≒JOY(ニアリーイコールジョイ)のメンバーが、株式会社トーシンが運営するカプセルトイ専門店「#C-pla(シープラ)」で販売されている多種多様なカプセルトイを紹介する番組です。

「こんなカプセルトイあったらいいな」といったリスナーからのアイデアも募り、面白いアイデアがあれば実際に商品化も検討していきます。

他にもカプセルトイにちなんだ様々なコーナーを用意していますので、詳しくは番組公式ページを確認してください。

パーソナリティは、=LOVEの齋藤樹愛羅と≠MEの櫻井ももがレギュラーで担当。

さらに、ゲストには=LOVE、≠ME、≒JOYメンバーが登場。

メンバーの個性溢れるトークで、カプセルトイ市場を一層盛り上げます。

【出演者コメント】

番組スタートにあたり、=LOVE の齋藤樹愛羅と≠MEの櫻井ももは以下のようにコメントしています。

●齋藤樹愛羅

ももきゅん(櫻井もも)と一緒にラジオのパーソナリティを務めることができて本当に嬉しいです。

これからどんどん素をさらけ出していきたいですし、リスナーさんの気持ちに応えて番組を盛り上げていけるように頑張ります! ゲストメンバーとのトークや、私とももきゅんの“可愛い声”にも注目してください!

●櫻井もも

ずっと夢だったラジオのパーソナリティを、大好きな樹愛羅先輩と務めることができて本当に幸せです!日曜日の夜に放送の番組ということで、皆さんに癒しの時間をお届けできるよう精一杯頑張ります!

