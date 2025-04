ドジャース山本由伸出演！サムティホールディングス TVCM「挑戦というマウンドへ」ver1

サムティホールディングスは、ロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸投手が出演する新TVCM「挑戦というマウンドへ」ver1を、2025年3月31日より公開しました。

サムティホールディングス TVCM「挑戦というマウンドへ」ver1

同社グループは、新たな挑戦への一歩を踏み出したいすべての方を応援しています。

このTVCMでは、山本由伸投手が、「君に、心を躍らせ、情熱を燃やし、挑戦する夢はあるか?」と問いかけ、力強いメッセージを届けています。

山本投手と同社グループの社員たちが、それぞれの職場で挑み続ける姿を重ね合わせ、人生の新しい舞台での挑戦を描いています。

また、このTVCMは、新生活への期待と不安が入り混じる春の季節に、未来への一歩を踏み出す勇気を届けたいという想いから制作されました。

「共に挑戦するマウンドへ(舞台へ)上がろう」という言葉には、それぞれが夢を追いかけ、共に力を合わせて挑むことの大切さが込められています。

挑戦することには不安が伴うこともありますが、それ以上に情熱を燃やし、自分の可能性を信じて一歩を踏み出す喜びがあります。

このCMを通して、夢を追いかけるすべての方が一歩を踏み出す勇気をだして自身を奮い立たせ、新たな未来を切り拓く力を感じていただければ幸いです。

私たちサムティは、皆さんの挑戦を全力で応援します。

山本由伸投手「挑戦というマウンドへ。

」

山本由伸投手「SAMTY」

【YouTube公開URL】

■新CM(15秒版)

■新CM(30秒版)

TVCMは、地上波/BS/CS放送の以下の番組にて放映。

【TVCM放映情報】

<テレビ東京>

番組名 :Newsモーニングサテライト

放送曜日/時間:月曜〜金曜5:45〜7:05

<テレビ東京>

番組名 :スポーツ リアライブ〜SPORTS Real&Live〜

放送曜日/時間:土曜22:30〜23:00、日曜22:54〜23:20

※土曜もしくは日曜に放映

<BSフジ>

番組名 :プライムニュース

放送曜日/時間:月曜〜金曜20:00〜21:55

<BSテレビ東京>

番組名 :スポーツ リアライブ〜SPORTS Real&Live〜

放送曜日/時間:土曜25:00〜25:30、日曜25:30〜25:50

<J SPORTS>

番組名 :MLB中継/ロサンゼルス・ドジャース戦 157試合

放送曜日/時間:各試合開始時間より変動

<J SPORTS>

番組名 :NPB中継/オリックス・バファローズ戦 81試合

放送曜日/時間:各試合開始時間により変動

※放送時間は変更になる可能性があります

※野球中継は天候などによって試合が中止になる可能性があります

また、山本由伸投手が声で出演しているラジオCMを5本制作しました。

山本由伸投手からみなさんの挑戦を後押しするメッセージを収録しています。

ラジオでのプロ野球中継にて放送しますので、ぜひお聴きください。

【ラジオCM放送情報】

<STVラジオ>

番組名 :ファイターズLIVE

放送曜日/時間:毎週水曜、17:55〜

<CBCラジオ>

番組名 :ドラゴンズナイター

放送曜日/時間:毎週水曜、17:57〜

<ABCラジオ>

番組名 :タイガースナイター

放送曜日/時間:毎週水曜、17:55〜

<RCCラジオ>

番組名 :カープナイター

放送曜日/時間:毎週水曜、17:45〜

<RCCラジオ>

番組名 :ホークスナイター

放送曜日/時間:毎週水曜、17:55〜

※上記放送時間は変更になる可能性があります

※野球中継は天候などによって試合が中止になる可能性があります

※メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。

