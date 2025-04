目の前で全ての献立を仕上げる鉄板焼きエンターテインメント！神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち

「神戸牛 吉祥吉」及び「神戸牛 鉄板焼き 之いち」ブランドの京都エリアに関する展開・運営を行うSEEDOORは、2025年4月1日(火)京都・先斗町において神戸牛専門の鉄板焼き割烹「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」をグランドオープンします。

神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち

店舗名 : 神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち

所在地 : 〒604-8015 京都府京都市中京区先斗町通四条上る鍋屋町216-1

定休日 : 年中無休

営業時間 : 11:00〜22:00(ランチ 11:00-15:00)

席数 : 鉄板カウンター9席・個室3室

電話番号 : 075-746-6818

「神戸牛 吉祥吉」及び「神戸牛 鉄板焼き 之いち」ブランドの京都エリアに関する展開・運営を行うSEEDOORは、2025年4月1日(火)京都・先斗町において神戸牛専門の鉄板焼き割烹「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」をグランドオープン。

今回の「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」では、神戸牛を一頭買いし、自社で全て加工しているからこそできる、神戸牛の様々な部位を取り扱う知見や技術と、利用者の目の前で全ての献立を仕上げる鉄板焼きエンターテインメントを提供します。

京都の老舗料亭で修業したシェフによる本格的な日本料理の調理法や京都名産の食材を組み合わせた、「神戸牛×本格的な日本料理の鉄板焼き割烹スタイル」をコンセプトに、先斗町にて2025年4月1日(火)よりグランドオープンします。

9席の鉄板カウンター

神戸牛一頭買い

■「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」の特徴

「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」は、メインの鉄板焼きステーキはもちろん、日本料理を模した全ての献立に神戸牛を使用し、お客様の目の前で仕上げる、神戸牛鉄板焼き割烹店です。

京都の老舗料亭で修業したシェフによる京都の日本料理の特別な調理法と、神戸牛を一頭買いしているからこそできる、本物の神戸牛を捌き、調理する知見や技術、そして、全ての献立をお客様の目の前の鉄板で仕上げる鉄板焼きの技術を組み合わせた「神戸牛鉄板焼き割烹スタイル」は、「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」でしか味わえない、新しい鉄板焼きのスタイルです。

町屋風情のある伝統的な建造物が建ち並ぶ、京都らしい情緒が息づく街並みに調和し、一見通り過ぎてしまうような小さな間口の先に現れる、「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」。

玄関を一歩またぐと、京都らしい町屋風情の残る伝統的な和の雰囲気に、少しモダンかつシックな現代風のテイストを組み合わせた空間が広がります。

割烹料理店を思わせる9席のこぢんまりとしたカウンター席では、神戸牛ステーキや神戸牛の鉄板割烹料理、海鮮などが目の前で焼き上がるライブ感を五感全てで体感できます。

また、最大6名様利用で用意した個室は、京都らしい落ち着いた雰囲気のなかで、大切なゲスト様との会食やご家族とのお食事を楽しめます。

先斗町の街並みと調和する細い間口の奥

ここでしか楽しめない鉄板焼き

■「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」のメニュー

「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」では、神戸牛ステーキを中心としたアラカルトメニューのほかに、メインの神戸牛ステーキはもちろん、その他のお料理全てに神戸牛を使用し、お客様の目の前で焼き上げる2つのコースを用意しています。

●「神戸牛鉄板焼き割烹コース(税込10,800円〜)」

神戸牛を使用した4種類のお料理を京都らしい八寸仕立てで仕上げた前菜からはじまり、お客様の目の前の鉄板で煮上げる煮物料理、鉄板横の揚げ鍋で揚げる神戸牛の揚げ物、そしてメインに6種類の部位からお選びいただける神戸牛ステーキを用意しています。

ステーキとともに召し上がっていただくガルニチュールは、京野菜を中心に季節ごとに厳選した焼き野菜や京都名産の食材を使用しています。

また、京都の老舗米問屋「八代目儀兵衛」が神戸牛のためにブレンドした特別な国産ブランド米のご飯と、店舗で取ったお出汁と神戸牛のお吸い物と続き、最後に京都らしい甘味を楽しめる、全9品の献立となっています。

神戸牛の鉄板焼き割烹コース

●「神戸牛鉄板焼き会席コース(税込16,500円〜)」

「神戸牛鉄板焼き割烹コース」の献立を、ご挨拶の神戸牛肉寿司や神戸牛の出汁しゃぶなど、神戸牛を余すことなく楽しめる内容にアップグレードした、「神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち」のシグニチャーとなる神戸牛尽くしの献立です。

神戸牛の鉄板焼き会席コース

コースのほかにも、神戸牛の鉄板焼きステーキや、伊勢海老、帆立などの海鮮鉄板焼き、肉寿司や炙り刺身などの一品など、アラカルトメニューも用意しています。

また、期間限定で「神戸牛鉄板焼き割烹ランチコース(税込8,800円〜)」を提供しており、カジュアルに神戸牛鉄板焼きステーキを楽しめます。

神戸牛ステーキや海鮮などのアラカルトも豊富に品揃え

■「神戸牛 吉祥吉」グループとは?

「神戸牛 吉祥吉」では、神戸牛取扱量世界一のグループとして神戸・大阪・東京を中心に約60店舗の神戸牛専門店を全国に展開しており、グループ全体で年間に焼き上げるステーキの枚数は62万枚(2017年実績)にも上ります。

星の数ほどあるステーキレストランのなかでも、100%神戸牛のみでこれだけのステーキを提供するグループは他に類を見ません。

また、希少な神戸牛のなかでもその品質にはこだわり抜いています。

「神戸ビーフ品評会」「神戸ビーフ枝肉共励会」等という名称で、但馬牛とともに神戸牛のセリが兵庫県内数か所で年間約50回程度開かれます。

各回のセリにおいて1頭だけ、年間で50頭が最も優れた肉質であると判定された最優秀賞を受賞する「チャンピオン神戸牛」が誕生しますが、当グループでは、その内15頭以上を購入しています。

その他、チャンピオン以外でも優秀賞・優良賞・優等賞の4等賞までの入賞牛だけをすべて一頭買いで仕入れ、一部消費量を補てんするために入賞牛のパーツ購入も独自のルートで行っています。

厳格な基準と厳しい競争をくぐり抜けた希少かつ最高品質な神戸牛のみを丸ごと一頭買いし、成形や筋引き・脂の切除、ステーキカットを全て自社加工で行うことで、他では絶対にありえない価格、そして品質・安全性を担保しお客様に提供させていただくことを可能としています。

ただでさえ希少な神戸牛をこれだけの品質で供給量を維持できている背景には、生産者や流通業者と直接連携していることにあります。

「神戸牛取扱量世界一=神戸牛を知り尽くしている」ことに誇りを持ち、今後も、正真正銘、100%神戸牛にこだわっていきます。

神戸牛流通量世界一

■何故、「神戸牛 吉祥吉」を京都で展開するのか?

そんな神戸牛吉祥吉グループが、2023年10月に京都へ進出を果たしました。

京都は全国でもトップクラスの牛肉消費量を誇り、日本三大和牛の各生産地の中心に位置することから、牛肉料理が盛んな土地として有名です。

さらに言わずと知れた日本を代表する観光地であり、世界と日本を繋ぐ窓口である京都から、正真正銘の神戸牛の素晴らしさや魅力を、日本全国、そして世界へと発信したいという想いから、満を持して京都エリアへと出店しました。

世界で最もメジャーな和牛である神戸牛と、世界に冠する京野菜など様々な独自の食文化に、四季折々に変化する京料理の概念や伝統文化などをエッセンスとして組み合わせ、その土地土地によって異なる街の雰囲気やお客様に合わせた、神戸牛の鉄板焼き、ステーキ、神戸牛料理などを提供していきます。

京都エリアにおける神戸牛吉祥吉ブランドの展開・運営に関しては同社SEEDOOR株式会社が担い、今後祇園エリアや東山エリア、京都駅近隣エリア、嵐山エリアなど、京都市内の観光地を中心に、鉄板焼きブランドである「神戸牛 吉祥吉」などの神戸牛専門店業態10店舗以上の出店を計画しています。

年間50頭以上の神戸牛を一頭買い

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 目の前で全ての献立を仕上げる鉄板焼きエンターテインメント!神戸牛 鉄板焼き 先斗町 之いち appeared first on Dtimes.