第５２回将棋大賞（日本将棋連盟制定）の選考委員会が１日行われ、２０２４年度の最優秀棋士に藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）が選ばれた。

藤井竜王の同賞受賞は５年連続。藤井竜王は叡王を失い、年度勝率７割６分９厘と、１６年のデビュー以来初めて８割を下回ったが、七冠を堅持した。優秀棋士賞は藤井竜王の八冠独占を崩した伊藤匠叡王（２２）、敢闘賞は王座戦と王将戦で挑戦者となった永瀬拓矢九段（３２）が選ばれた。

その他の賞は次の通り。

▽新人賞＝岡部怜央五段▽最優秀女流棋士賞＝福間香奈女流五冠▽優秀女流棋士賞＝西山朋佳女流三冠▽東京将棋記者会賞＝青野照市九段▽升田幸三賞＝佐藤天彦九段▽名局賞＝第９期叡王戦第５局・藤井竜王―伊藤叡王▽同賞特別賞＝第７４回ＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメント準決勝・藤井竜王―増田康宏八段▽女流名局賞＝第４期白玲戦第１局・福間女流五冠―西山女流三冠▽記録部門＝最多対局・岡部五段、最多勝利・岡部五段、勝率１位・服部慎一郎七段、最多連勝・藤本渚六段、岡部五段、女流最多対局・加藤桃子女流四段