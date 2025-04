青木フルーツは、サンリオが開催する人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」とコラボし、対象商品の購入で「2025年サンリオキャラクター大賞」に投票できる企画を、「果汁工房果琳」ほかフルーツジュースバー全184店舗にて、4月10日から5月25日の期間限定で実施する。(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656539「2025年サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、投票数により順位を決める年に一度の人気投票イベントだ。世界中のファンが投票に参加し、2024年には総投票数が過去最多となる5,700万票を記録。今年は1986年のスタートから40周年を迎える、記念すべき年でもある。

「サンリオキャラクター大賞」と適熟のフルーツを使った作り立てのジュースを提供する「果汁工房果琳」のコラボ企画は2022年から実施されており、推しキャラクターのグッズとコラボ商品を一緒に撮影したり、全商品制覇を目指して普段訪れない店舗を巡ったりと、さまざまな楽しみ方ができる企画となっている。2024年には販売杯数が前年比170%を超えるなど、年々人気が高まっているとのこと。今年のコラボ商品は、キャラクターをそれぞれイメージした9種類のコラボジュース。ジュースのイメージとなるのは、「2024年サンリオキャラクター大賞」で上位にランクインした「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「マイメロディ」「けろけろけろっぴ」「ハンギョドン」の8キャラクター、さらに今年50周年を迎えた「リトルツインスターズ」を加えた全9キャラクターだ。各キャラクターのイメージにぴったりのネーミングと味わいで、バリエーション豊かなフルーツジュースが楽しめる。コラボジュースは、元気いっぱいのキャラクターがかわいらしくデザインされた専用カップで提供される。コラボジュース550円の購入ごとに、2025年サンリオキャラクター大賞の投票カードが1枚もらえ、投票カードに記載された2次元コードから専用サイトにアクセスし、1枚につき1回、応援したいキャラクターに投票することができる。なお、1店舗につきコラボジュース3種類ずつの取り扱いとなっている。パターンA店舗は、シナモロールのふわふわバナナミルク・マイメロディのメロメロイチゴミルク・ハンギョドンのにこにこレモネードの3種。シナモロールのふわふわバナナミルクマイメロディのメロメロイチゴミルクハンギョドンのにこにこレモネードパターンB店舗は、ポチャッコのるんるんマンゴー・ポムポムプリンのおひるねパイン・リトルツインスターズの空飛ぶブルーベリーミルクの3種。ポチャッコのるんるんマンゴーポムポムプリンのおひるねパインリトルツインスターズの空飛ぶブルーベリーミルクパターンC店舗は、クロミのクロクロゴマバナナミルク・ハローキティのなかよしりんごスムージー・けろけろけろっぴのすいすいメロンの3種。クロミのクロクロゴマバナナミルクハローキティのなかよしりんごスムージーけろけろけろっぴのすいすいメロンコラボジュースの価格は各590円で、サイズはMサイズのみの取り扱い。各店舗の販売商品については、「果汁工房果琳」の公式WEBサイトにて確認できる。さらに、コラボジュース購入特典として、2025年の限定デザインとなるコースターを、コラボジュース1杯購入ごとに1枚プレゼント。コラボジュースのイメージキャラクターに加え、シークレット1種を含む全10種類がラインナップされており、ランダムで1種類が当たる。2025年限定コースター