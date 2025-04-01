ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１ｂｐに拡大、前日のルペン有罪報道の影響続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.679
フランス　　　3.389（+71）
イタリア　　　3.784（+111）
スペイン　　　3.305（+63）
オランダ　　　2.904（+23）
ギリシャ　　　3.485（+81）
ポルトガル　　　3.196（+52）
ベルギー　　　3.239（+56）
オーストリア　3.064（+39）
アイルランド　2.966（+29）
フィンランド　3.035（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）