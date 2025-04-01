ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１ｂｐに拡大、前日のルペン有罪報道の影響続く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１ｂｐに拡大、前日のルペン有罪報道の影響続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.679
フランス 3.389（+71）
イタリア 3.784（+111）
スペイン 3.305（+63）
オランダ 2.904（+23）
ギリシャ 3.485（+81）
ポルトガル 3.196（+52）
ベルギー 3.239（+56）
オーストリア 3.064（+39）
アイルランド 2.966（+29）
フィンランド 3.035（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.679
フランス 3.389（+71）
イタリア 3.784（+111）
スペイン 3.305（+63）
オランダ 2.904（+23）
ギリシャ 3.485（+81）
ポルトガル 3.196（+52）
ベルギー 3.239（+56）
オーストリア 3.064（+39）
アイルランド 2.966（+29）
フィンランド 3.035（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）