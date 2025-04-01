MUCCがムックの日(＝6月9日)、東京・恵比寿The Garden Hallにて＜2025スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-序-」＞を開催することが発表となった。

◆MUCC 画像 / 動画

＜ムックリ クエストLIVE-序-＞はタイトル通りリクエストライヴを実施するというもの。対象楽曲はMUCCの全楽曲(DEMOやver.違いは除く)。投票期間は、4月5日12:00から5月11日23:59まで。投票結果は特設サイトやMUCCオフィシャルSNSにて発表されるとのことだ。チケットのMUCCファンクラブ「朱ゥノ吐＋」SWAMP会員先行は4月9日12:00から。

さらに、その前日6月8日にはMUCC初のインターネットサイン会『リミスタムッ倶楽部』を開催する。これは、遠方にお住まいの方やまだMUCCのイベントに足を運んだことがない方など全国どこからでも参加可能なイベントだ。

MUCCは明日4月2日に通算17枚目のフルアルバム『1997』をリリースするほか、同アルバムを引っ提げての全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞を4月5日の新潟LOTSからスタートする。

■＜2025スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE -序-」＞



6月9日(月)　東京・恵比寿 The Garden Hall
open17:00 / start18:00
▼チケット
・Sチケット 14,000円(特典付き指定席 / 税込 / ドリンク代別)※席数限定
　朱ゥノ吐＋SWAMP会員限定チケット
　特典：終演後のミートアンドグリート参加権 / グッズ販売優先レーンあり / 限定記念品あり
・Aチケット 9,600円(指定席 / 税込 / ドリンク代別)
・Bチケット 6,900円(スタンディング / 税込 / ドリンク代別)
・ミートアンドグリート参加チケット 2,000円(朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能)
　本チケットはミートアンドグリートの参加のみ可能です。公演のチケットは別途お申し込みください。
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行(Sチケット / Aチケット / Bチケット)】
申込受付：4月9日(水)12:00〜4月13日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行(Aチケット / Bチケット)】
申込受付：4月18日(金)12:00〜4月22日(火)21:00
【ミートアンドグリート参加チケット】
申込受付：4月18日(金)12:00〜年5月25日(日)21:00
※朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能
【イープラスプレオーダー(Aチケット / Bチケット)】
申込受付：5月1日(木)12:00〜5月18日(日)21:00
【一般発売(Aチケット / Bチケット)】
販売開始：5月24日(土)12:00〜
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止

▼楽曲リクエスト
特設サイト内、専用フォームからお好きな楽曲を投票ください。
・リクエスト対象曲：リリースした全楽曲対象(DEMO、ver.違いは除く)
・応募期間：4月5日(土) 12:00〜5月11日(日) 23:59
・投票楽曲数：最大3曲まで
・投票後の変更・修正は出来ませんのでお気をつけください
https://special.55-69.com/muccday2025/

■『1997』発売記念インターネットサイン会『リミスタムッ倶楽部』


開催日時：2025年6月8日(日)15:00〜
出演：MUCC(逹瑯、ミヤ、YUKKE)
購入者特典：
対象商品をご購入いただいた方に、サインとニックネームを特典に書いて対象商品と一緒にお届けします。
当日は、サインを書いている模様を生配信
生配信中に予約者のニックネームをお呼び致します
(アーカイブ配信もありますので、リアルタイムにご覧いただけなくてもOK)
YouTubeアカウントをお持ちの方は、チャットにご参加いただけます
MUCCメンバーへの沢山のメッセージ、ご質問、お待ちしております
▼視聴ページ
・リミスタ Official Channel
・チャンネルはこちら： https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ
※アーカイブ配信もございます
▼対象商品
MUCC CDアルバム 『1997』 初回限定盤
MUCC CDアルバム 『1997』 通常盤
リミスタ販売ページ：https://limista.jp/projects/5894?id=5894
▼特典内容
( 1 ) 『1997』初回限定盤(CD＋Blu-ray) 6,900円(税込)+梱包発送費1枚：梱包発送費込
特典： CDジャケット(限定盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム＋チェキ(69種)をランダムで1枚
( 2 ) 『1997』通常盤(CD) 3,400円(税込)+梱包発送費1枚：梱包発送費込
特典： CDジャケット(通常盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム
・特典はご注文ごとに確定いたします。
・1回の特典は両タイプのジャケットにサイン、日付、ニックネームをお書きいたします。
・チェキへのサインはいたしません。
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17707

■17thオリジナルフルアルバム『1997』

2025年4月2日(水)発売
Pre-ad/Pre-save：https://tjc.lnk.to/MUCC_1997
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TKCA-75270 ￥6,900(税込)
※スリーブケース仕様
※40P特別ブックレット付
【通常盤(CD)】
TKCA-75271 ￥3,400(税込)


▲初回限定盤


▲通常盤

▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Daydream
02. 桜
03. 蜻蛉と時計
04. invader (2025 Remaster)
05. Boys be an Vicious
06. Guilty Man
07. B&W
08. October (2025 Remaster)
09. LIP STICK
10. Round & Round
11. △ (トライアングル)
12. 不死鳥
13. 空っぽの未来
14. 蒼
15. 愛の唄 (2025 Remaster)
16. Daydream Believer
▼Blu-ray収録内容
＜LuV Together 2024＞
2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI
01. 睡蓮
02. 娼婦
03. サイレン
04. 愛の唄
05. 1979
06. Violet
07. G.G.
08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)
09. ニルヴァーナ
10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)
11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ

■先行配信「Daydream Believer / 1997」

2025年3月5日(水)配信開始
▼配信リンク
「Daydream Believer」https://tjc.lnk.to/xJ409Fu6
「Daydream Believer (Original KARAOKE)」https://tjc.lnk.to/mUX2dk
▼Pre-ad/Pre-save
『1997』https://tjc.lnk.to/MUCC_1997


■『1997』発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』


▼ムービームッ倶楽部
3月15日(土)19:00〜　タワーレコード新宿店 [ミヤ]
3月22日(土)14:00〜　タワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE]
3月29日(土)12:00〜　タワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]
5月05日(月/祝)14:00〜　専門学校ESPエンタテインメント福岡 ライブホールEMY [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
▼プリントムッ倶楽部
4月02日(水)18:30〜　エンタバアキバ [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
4月11日(金)17:00〜　タワーレコード水戸オーパ店 イベントスペース ART city Hall [ミヤ]
4月18日(金)18:00〜　タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 [逹瑯]
4月25日(金)18:00〜　タワーレコード名古屋パルコ店 [YUKKE]
5月09日(金)17:00〜　タワーレコード札幌パルコ店 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
5月16日(金)17:30〜　タワーレコード仙台パルコ店 [逹瑯]
5月23日(金)18:00〜　タワーレコード梅田NU茶屋町店 [ミヤ]
6月14日(土)13:00〜　タワーレコード新宿店 [YUKKE]



【イベント内容】
▼ムービームッ倶楽部
※事前にスマートフォンアプリ「SNOW」をダウンロードいただき、フィルターPro1をお気に入りに入れご準備ください。
・初回限定盤：ムービー撮影20秒&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：ムービー撮影15秒&握手
▼プリントムッ倶楽部
・初回限定盤：撮影会&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：撮影会&握手
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17569

■全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞

4月05日(土)　新潟LOTS
open16:15 / start17:00
4月06日(日)　金沢EIGHT HALL
open16:15 / start17:00
4月12日(土)　水戸ライトハウス
open16:15 / start17:00
4月13日(日)　水戸ライトハウス
open13:45/START14:30
4月19日(土)　岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open16:15 / start17:00
4月20日(日)　高松MONSTER
open16:15 / start17:00
4月26日(土)　KYOTO MUSE
open16:15 / start17:00
4月27日(日)　神戸太陽と虎
open16:15 / start17:00
5月03日(土)　福岡BEAT STATION
open16:15 / start17:00
5月04日(日)　福岡BEAT STATION
open13:45 / start14:30
5月07日(水)　Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
5月10日(土)　札幌PENNY LANE24
open16:15 / start17:00
5月11日(日)　札幌PENNY LANE24
open13:45 / start14:30
5月17日(土)　仙台Rensa
open16:15 / start17:00
5月18日(日)　秋田Club SWINDLE
open16:15 / start17:00
5月24日(土)　GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
6月01日(日)　名古屋DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
6月07日(土)　CLUB CITTA'
open16:00 / start17:00

●チケット
8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku
イープラス：https://eplus.jp/mucctour2025/
ローソンチケット：https://l-tike.com/mucc/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/
▼公演：5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'
一般発売：4月5日(土)
https://55-69.com/news/23985


■＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞

4月13日(日)　水戸ライトハウス
open18:30 / start19:00
5月04日(日)　福岡BEAT STATION
open18:30 / start19:00
5月11日(日)　札幌PENNY LANE24
open18:30 / start19:00

●チケット
2,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月13日(日)水戸ライトハウス / 5月4日(日)福岡BEAT STATION
イープラス：https://eplus.jp/mucctour2025/
ローソンチケット：https://l-tike.com/mucc/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/
▼公演：5月11日(日)札幌 PENNY LANE24'
一般発売：2025年4月5日(土)
https://55-69.com/news/23986

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