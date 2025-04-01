■＜2025スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE -序-」＞



6月9日(月) 東京・恵比寿 The Garden Hallopen17:00 / start18:00▼チケット・Sチケット 14,000円(特典付き指定席 / 税込 / ドリンク代別)※席数限定朱ゥノ吐＋SWAMP会員限定チケット特典：終演後のミートアンドグリート参加権 / グッズ販売優先レーンあり / 限定記念品あり・Aチケット 9,600円(指定席 / 税込 / ドリンク代別)・Bチケット 6,900円(スタンディング / 税込 / ドリンク代別)・ミートアンドグリート参加チケット 2,000円(朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能)本チケットはミートアンドグリートの参加のみ可能です。公演のチケットは別途お申し込みください。【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行(Sチケット / Aチケット / Bチケット)】申込受付：4月9日(水)12:00〜4月13日(日)21:00【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行(Aチケット / Bチケット)】申込受付：4月18日(金)12:00〜4月22日(火)21:00【ミートアンドグリート参加チケット】申込受付：4月18日(金)12:00〜年5月25日(日)21:00※朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能【イープラスプレオーダー(Aチケット / Bチケット)】申込受付：5月1日(木)12:00〜5月18日(日)21:00【一般発売(Aチケット / Bチケット)】販売開始：5月24日(土)12:00〜※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止▼楽曲リクエスト特設サイト内、専用フォームからお好きな楽曲を投票ください。・リクエスト対象曲：リリースした全楽曲対象(DEMO、ver.違いは除く)・応募期間：4月5日(土) 12:00〜5月11日(日) 23:59・投票楽曲数：最大3曲まで・投票後の変更・修正は出来ませんのでお気をつけくださいhttps://special.55-69.com/muccday2025/