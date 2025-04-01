MUCC、ムックの日(＝6月9日)にリクエストライヴ＜序＞開催決定
MUCCがムックの日(＝6月9日)、東京・恵比寿The Garden Hallにて＜2025スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-序-」＞を開催することが発表となった。
◆MUCC 画像 / 動画
＜ムックリ クエストLIVE-序-＞はタイトル通りリクエストライヴを実施するというもの。対象楽曲はMUCCの全楽曲(DEMOやver.違いは除く)。投票期間は、4月5日12:00から5月11日23:59まで。投票結果は特設サイトやMUCCオフィシャルSNSにて発表されるとのことだ。チケットのMUCCファンクラブ「朱ゥノ吐＋」SWAMP会員先行は4月9日12:00から。
MUCCは明日4月2日に通算17枚目のフルアルバム『1997』をリリースするほか、同アルバムを引っ提げての全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞を4月5日の新潟LOTSからスタートする。
■＜2025スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE -序-」＞
6月9日(月) 東京・恵比寿 The Garden Hall
open17:00 / start18:00
▼チケット
・Sチケット 14,000円(特典付き指定席 / 税込 / ドリンク代別)※席数限定
朱ゥノ吐＋SWAMP会員限定チケット
特典：終演後のミートアンドグリート参加権 / グッズ販売優先レーンあり / 限定記念品あり
・Aチケット 9,600円(指定席 / 税込 / ドリンク代別)
・Bチケット 6,900円(スタンディング / 税込 / ドリンク代別)
・ミートアンドグリート参加チケット 2,000円(朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能)
本チケットはミートアンドグリートの参加のみ可能です。公演のチケットは別途お申し込みください。
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行(Sチケット / Aチケット / Bチケット)】
申込受付：4月9日(水)12:00〜4月13日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行(Aチケット / Bチケット)】
申込受付：4月18日(金)12:00〜4月22日(火)21:00
【ミートアンドグリート参加チケット】
申込受付：4月18日(金)12:00〜年5月25日(日)21:00
※朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能
【イープラスプレオーダー(Aチケット / Bチケット)】
申込受付：5月1日(木)12:00〜5月18日(日)21:00
【一般発売(Aチケット / Bチケット)】
販売開始：5月24日(土)12:00〜
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止
▼楽曲リクエスト
特設サイト内、専用フォームからお好きな楽曲を投票ください。
・リクエスト対象曲：リリースした全楽曲対象(DEMO、ver.違いは除く)
・応募期間：4月5日(土) 12:00〜5月11日(日) 23:59
・投票楽曲数：最大3曲まで
・投票後の変更・修正は出来ませんのでお気をつけください
https://special.55-69.com/muccday2025/
■『1997』発売記念インターネットサイン会『リミスタムッ倶楽部』
開催日時：2025年6月8日(日)15:00〜
出演：MUCC(逹瑯、ミヤ、YUKKE)
購入者特典：
対象商品をご購入いただいた方に、サインとニックネームを特典に書いて対象商品と一緒にお届けします。
当日は、サインを書いている模様を生配信
生配信中に予約者のニックネームをお呼び致します
(アーカイブ配信もありますので、リアルタイムにご覧いただけなくてもOK)
YouTubeアカウントをお持ちの方は、チャットにご参加いただけます
MUCCメンバーへの沢山のメッセージ、ご質問、お待ちしております
▼視聴ページ
・リミスタ Official Channel
・チャンネルはこちら： https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ
※アーカイブ配信もございます
▼対象商品
MUCC CDアルバム 『1997』 初回限定盤
MUCC CDアルバム 『1997』 通常盤
リミスタ販売ページ：https://limista.jp/projects/5894?id=5894
▼特典内容
( 1 ) 『1997』初回限定盤(CD＋Blu-ray) 6,900円(税込)+梱包発送費1枚：梱包発送費込
特典： CDジャケット(限定盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム＋チェキ(69種)をランダムで1枚
( 2 ) 『1997』通常盤(CD) 3,400円(税込)+梱包発送費1枚：梱包発送費込
特典： CDジャケット(通常盤)にサイン、日付、お客様のニックネーム
・特典はご注文ごとに確定いたします。
・1回の特典は両タイプのジャケットにサイン、日付、ニックネームをお書きいたします。
・チェキへのサインはいたしません。
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17707
■17thオリジナルフルアルバム『1997』
Pre-ad/Pre-save：https://tjc.lnk.to/MUCC_1997
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TKCA-75270 ￥6,900(税込)
※スリーブケース仕様
※40P特別ブックレット付
【通常盤(CD)】
TKCA-75271 ￥3,400(税込)
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Daydream
02. 桜
03. 蜻蛉と時計
04. invader (2025 Remaster)
05. Boys be an Vicious
06. Guilty Man
07. B&W
08. October (2025 Remaster)
09. LIP STICK
10. Round & Round
11. △ (トライアングル)
12. 不死鳥
13. 空っぽの未来
14. 蒼
15. 愛の唄 (2025 Remaster)
16. Daydream Believer
▼Blu-ray収録内容
＜LuV Together 2024＞
2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI
01. 睡蓮
02. 娼婦
03. サイレン
04. 愛の唄
05. 1979
06. Violet
07. G.G.
08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)
09. ニルヴァーナ
10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)
11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ
■先行配信「Daydream Believer / 1997」
▼配信リンク
「Daydream Believer」https://tjc.lnk.to/xJ409Fu6
「Daydream Believer (Original KARAOKE)」https://tjc.lnk.to/mUX2dk
▼Pre-ad/Pre-save
『1997』https://tjc.lnk.to/MUCC_1997
■『1997』発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』
▼ムービームッ倶楽部
3月15日(土)19:00〜 タワーレコード新宿店 [ミヤ]
3月22日(土)14:00〜 タワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE]
3月29日(土)12:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]
5月05日(月/祝)14:00〜 専門学校ESPエンタテインメント福岡 ライブホールEMY [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
▼プリントムッ倶楽部
4月02日(水)18:30〜 エンタバアキバ [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
4月11日(金)17:00〜 タワーレコード水戸オーパ店 イベントスペース ART city Hall [ミヤ]
4月18日(金)18:00〜 タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 [逹瑯]
4月25日(金)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [YUKKE]
5月09日(金)17:00〜 タワーレコード札幌パルコ店 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
5月16日(金)17:30〜 タワーレコード仙台パルコ店 [逹瑯]
5月23日(金)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 [ミヤ]
6月14日(土)13:00〜 タワーレコード新宿店 [YUKKE]
【イベント内容】
▼ムービームッ倶楽部
※事前にスマートフォンアプリ「SNOW」をダウンロードいただき、フィルターPro1をお気に入りに入れご準備ください。
・初回限定盤：ムービー撮影20秒&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：ムービー撮影15秒&握手
▼プリントムッ倶楽部
・初回限定盤：撮影会&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：撮影会&握手
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17569
■全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞
open16:15 / start17:00
4月06日(日) 金沢EIGHT HALL
open16:15 / start17:00
4月12日(土) 水戸ライトハウス
open16:15 / start17:00
4月13日(日) 水戸ライトハウス
open13:45/START14:30
4月19日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open16:15 / start17:00
4月20日(日) 高松MONSTER
open16:15 / start17:00
4月26日(土) KYOTO MUSE
open16:15 / start17:00
4月27日(日) 神戸太陽と虎
open16:15 / start17:00
5月03日(土) 福岡BEAT STATION
open16:15 / start17:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open13:45 / start14:30
5月07日(水) Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
5月10日(土) 札幌PENNY LANE24
open16:15 / start17:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open13:45 / start14:30
5月17日(土) 仙台Rensa
open16:15 / start17:00
5月18日(日) 秋田Club SWINDLE
open16:15 / start17:00
5月24日(土) GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
6月01日(日) 名古屋DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
6月07日(土) CLUB CITTA'
open16:00 / start17:00
●チケット
8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku
イープラス：https://eplus.jp/mucctour2025/
ローソンチケット：https://l-tike.com/mucc/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/
▼公演：5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'
一般発売：4月5日(土)
https://55-69.com/news/23985
■＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞
open18:30 / start19:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open18:30 / start19:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open18:30 / start19:00
●チケット
2,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月13日(日)水戸ライトハウス / 5月4日(日)福岡BEAT STATION
イープラス：https://eplus.jp/mucctour2025/
ローソンチケット：https://l-tike.com/mucc/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/
▼公演：5月11日(日)札幌 PENNY LANE24'
一般発売：2025年4月5日(土)
https://55-69.com/news/23986
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