よもぎの風味をさらに活かした！わらび屋本舗「復刻よもぎ味」

わらび屋本舗「復刻よもぎ味」

発売日 :2025年4月1日(火)※販売次第終了となります

価格 :小756円(税込)※1〜2人前

「わらび屋本舗」は2025年4月1日(火)、「よもぎ味」をさらに新しくした「復刻よもぎ味」を期間限定で販売中。

■お客様が望む新商品の圧倒的1位「よもぎ味」の復刻販売

1日800箱以上を販売する、とろっとろの「わらび餅」が一番人気のわらび屋本舗。LINE会員へ新商品のアンケートを行ったところ、圧倒的投票で過去に販売をして人気ですぐ完売となった「よもぎ味」が一位でした。よもぎの風味をさらに活かし、より懐かしさを感じさせる「復刻よもぎ」を作りました。期間限定で売切れ次第販売終了です。

月に20万個売れた「とろとろわらび餅」

■「つくりたての美味しさを届けたい」とろとろのわらび餅

わらび餅を作っている中で、一番美味しいのはつくりたて。その作りたての状態を味わってほしいと何百回以上と配合を調整し続けて、その出来立ての「とろとろ」を実現することができたのが、わらび屋本舗の名物、「とろとろわらび餅」です。ぷるぷるではなく、箸でないとつかめないほど「とろとろ」したわらび餅は、やみつきになる食感で、月20万個以上を販売し、TVなど各種メディアでも多く取り上げられています。

クリームわらび餅

