様々なラインを描くリズミカルなデザイン！AMBDA「GENTLE GLOW」シリーズ
エーアンドエスが展開するジュエリーブランドLAMBDA(ラムダ)から新作のリングとピアス、“GENTLE GLOW”シリーズが4月9日(水)から順次リリースされます。
AMBDA「GENTLE GLOW」シリーズ
エーアンドエスが展開するジュエリーブランドLAMBDA(ラムダ)から新作のリングとピアス、“GENTLE GLOW”シリーズが4月9日(水)から順次リリース。
シルバー925をベースに、ニューシーズンらしいフレッシュなペールトーンカラーのリング・ピアスを展開。
様々なラインを描くリズミカルなデザインと、ミルキーなペールトーンカラーの優しい艶感が新感覚なジュエリー。
重ねてコーディネートして自分らしい手元の演出も可能です。
自社オンラインサイトでは4月2日(水)〜4月8日(火)の間、先行予約を開始します。
購入特典としてキーホルダーのノベルティをプレゼント。
また、4月2日(水)にZOZOTOWNにLAMBDAのショップがNEW OPENします。
ZOZOTOWN限定商品もラインナップ予定です。
■新作商品価格
＜4月9日(水)発売＞
LAMBDA“GENTLE GLOW” イナズマ
商品名：イナズマリング
(PK,WH,GRの3色展開)
価格 ：13,200円(消費税込)／1個
素材 ：シルバー925
LAMBDA “GENTLE GLOW” インフィニ
商品名：インフィニリング
(PK,WH,GRの3色展開)
価格 ：14,300円(消費税込)／1個
素材 ：シルバー925
LAMBDA “GENTLE GLOW” ノイズ
商品名：ノイズリング
(PK,WH,GRの3色展開)
価格 ：17,600円(消費税込)／1個
素材 ：シルバー925
＜4月18日(金)発売＞
LAMBDA “GENTLE GLOW” スカル
商品名：スカルリング
(PK,WH,GRの3色展開)
価格 ：16,500円(消費税込)／1個
素材 ：シルバー925
LAMBDA “GENTLE GLOW” パール
商品名：パールリング
(PK,WH,GRの3色展開)
価格 ：16,500円(消費税込)／1個
素材 ：シルバー925／淡水パール
デザインもカラーもMIXさせて様々なバリエーションの着けこなしが可能。
リングのサイズは各デザイン全て13号、15号、17号、19号の4サイズにて展開。
LAMBDA “GENTLE GLOW” (1)
LAMBDA “GENTLE GLOW” (2)
LAMBDA “GENTLE GLOW” (3)
■ZOZOTOWN SHOP概要
日時：2025年4月2日(水)12:00〜OPEN！
LAMBDA “GENTLE GLOW” ZOZOTOWN SHOP
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