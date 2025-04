エーアンドエスが展開するジュエリーブランドLAMBDA(ラムダ)から新作のリングとピアス、“GENTLE GLOW”シリーズが4月9日(水)から順次リリースされます。

AMBDA「GENTLE GLOW」シリーズ

エーアンドエスが展開するジュエリーブランドLAMBDA(ラムダ)から新作のリングとピアス、“GENTLE GLOW”シリーズが4月9日(水)から順次リリース。

シルバー925をベースに、ニューシーズンらしいフレッシュなペールトーンカラーのリング・ピアスを展開。

様々なラインを描くリズミカルなデザインと、ミルキーなペールトーンカラーの優しい艶感が新感覚なジュエリー。

重ねてコーディネートして自分らしい手元の演出も可能です。

自社オンラインサイトでは4月2日(水)〜4月8日(火)の間、先行予約を開始します。

購入特典としてキーホルダーのノベルティをプレゼント。

また、4月2日(水)にZOZOTOWNにLAMBDAのショップがNEW OPENします。

ZOZOTOWN限定商品もラインナップ予定です。

■新作商品価格

<4月9日(水)発売>

LAMBDA“GENTLE GLOW” イナズマ

商品名:イナズマリング

(PK,WH,GRの3色展開)

価格 :13,200円(消費税込)/1個

素材 :シルバー925

LAMBDA “GENTLE GLOW” インフィニ

商品名:インフィニリング

(PK,WH,GRの3色展開)

価格 :14,300円(消費税込)/1個

素材 :シルバー925

LAMBDA “GENTLE GLOW” ノイズ

商品名:ノイズリング

(PK,WH,GRの3色展開)

価格 :17,600円(消費税込)/1個

素材 :シルバー925

<4月18日(金)発売>

LAMBDA “GENTLE GLOW” スカル

商品名:スカルリング

(PK,WH,GRの3色展開)

価格 :16,500円(消費税込)/1個

素材 :シルバー925

LAMBDA “GENTLE GLOW” パール

商品名:パールリング

(PK,WH,GRの3色展開)

価格 :16,500円(消費税込)/1個

素材 :シルバー925/淡水パール

デザインもカラーもMIXさせて様々なバリエーションの着けこなしが可能。

リングのサイズは各デザイン全て13号、15号、17号、19号の4サイズにて展開。

LAMBDA “GENTLE GLOW” (1)

LAMBDA “GENTLE GLOW” (2)

LAMBDA “GENTLE GLOW” (3)

■ZOZOTOWN SHOP概要

日時:2025年4月2日(水)12:00〜OPEN!

LAMBDA “GENTLE GLOW” ZOZOTOWN SHOP

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様々なラインを描くリズミカルなデザイン!AMBDA「GENTLE GLOW」シリーズ appeared first on Dtimes.