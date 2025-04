黒トリュフの芳醇な香りと濃厚な味わい！AROMA TRUFFLE

GINZA SIXで“一度食べたら忘れられない”と話題沸騰のシンガポール発・高級トリュフスナックブランド「AROMA TRUFFLE(アロマトリュフ)」が、ついに九州初上陸。

AROMA TRUFFLE

2025年3月31日(月)、福岡・岩田屋本店 本館地下2階に新店舗をオープンしました。

AROMA TRUFFLEは、黒トリュフの芳醇な香りと濃厚な味わいで“世界で最も香るトリュフチップス”として名を馳せ、東京・GINZA SIXでは口コミだけで人気が広がった知る人ぞ知る逸品。

芸能人や海外セレブの間でも“隠れギフト”として選ばれています。

■商品ラインナップ例(一部抜粋)

アロマブラックサマートリュフチップス100g(オリジナル)

アロマブラックサマートリュフ100g(パルメザンチーズ&トリュフ)

アロマブラックサマートリュフポップコーン100g(オリジナル)

アロマブラックサマートリュフポップコーン115g(メッシーチョコ)

アロマブラックサマートリュフポップコーン(左:オリジナル/右:メッシーチョコ)

他、福岡店限定のBOX商品も登場予定です。

■ブランド情報

AROMA TRUFFLEは、2018年にシンガポールで誕生。

現在はアジア、欧米を中心に世界17ヵ国で展開し、その圧倒的な香りと味わいから「世界で最も香るトリュフチップス」と称されるブランドです。

■店舗情報

AROMA TRUFFLE 福岡店

所在地 : 福岡市中央区天神2丁目5-35 岩田屋本店 本館地下2階

オープン日: 2025年3月31日(月)

営業時間 : 10:00〜20:00(施設に準ずる)

