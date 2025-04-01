PUNPEE、OMSBら出演、新パーティー「宴 -EN-」歌舞伎町のZEROTOKYOで開催決定
東京歌舞伎町の地下に佇むエンターテイメント施設「ZEROTOKYO」で2025年5月5日（月祝前）、新パーティー「宴 -EN-」が開催されることが発表された。
ライブにPUNPEE、OMSB、JUMADIBAにSTUTS、京都からFANI、そしてTAXMEN、ビートライブにGREEN ASSASSIN DOLLARの出演が決定。DJとして、銀座たけ内（DJ FUMIYA / SU）にAFRAに原島”ど真ん中”宙芳がラインナップされており、追加の出演者もこれから発表されていく。
チケットは先着で4000円で購入が可能となっている。
＜ライブ情報＞
「宴 -EN-」
2025年5月5日（月祝前）ZEROTOKYO
時間：OPEN / START 23:00
料金：ENTRANCE FEE \4000 ※D代金別
チケットリンク：https://l-tike.com/zerotokyo/
出演者：
LIVE：
FANI
JUMADIBA
OMSB
PUNPEE
STUTS
TAXMEN
BEAT LIVE：
GREEN ASSASSIN DOLLAR
DJ：
銀座たけ内 (DJ FUMIYA / SU)
AFRA
shakke
SHINING TNK
TOSHIKIHAYASHI (%C)
youheyhey
Banri Kobayashi
原島”ど真ん中”宙芳
&
more...!!!!!!
問い合わせ：https://zerotokyo.jp/
ライブにPUNPEE、OMSB、JUMADIBAにSTUTS、京都からFANI、そしてTAXMEN、ビートライブにGREEN ASSASSIN DOLLARの出演が決定。DJとして、銀座たけ内（DJ FUMIYA / SU）にAFRAに原島”ど真ん中”宙芳がラインナップされており、追加の出演者もこれから発表されていく。
＜ライブ情報＞
「宴 -EN-」
2025年5月5日（月祝前）ZEROTOKYO
時間：OPEN / START 23:00
料金：ENTRANCE FEE \4000 ※D代金別
チケットリンク：https://l-tike.com/zerotokyo/
出演者：
LIVE：
FANI
JUMADIBA
OMSB
PUNPEE
STUTS
TAXMEN
BEAT LIVE：
GREEN ASSASSIN DOLLAR
DJ：
銀座たけ内 (DJ FUMIYA / SU)
AFRA
shakke
SHINING TNK
TOSHIKIHAYASHI (%C)
youheyhey
Banri Kobayashi
原島”ど真ん中”宙芳
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問い合わせ：https://zerotokyo.jp/