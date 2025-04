アメリカ企業SpaceX(スペースX)は日本時間2025年4月1日に有人宇宙飛行ミッション「Fram2(フラム2)」の打ち上げを実施しました。Crew Dragon(クルードラゴン)宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことをSpaceXが発表しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:Falcon 9(ファルコン9)ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2025年4月1日10時46分発射場:ケネディ宇宙センター(アメリカ)ペイロード:Crew Dragon(クルードラゴン)宇宙船

Fram2は民間の有人宇宙飛行ミッションで、Crew Dragon宇宙船は北極と南極の上空を通過する軌道傾斜角90度の極軌道を飛行します。ミッションの名称は南北両極の極地探検で活躍した探検船「Fram(フラム号)」にちなんで命名されました。クルーは起業家・冒険家のChun Wangさん、映画監督・撮影監督のJannicke Mikkelsenさん、極地冒険家・ガイドのEric Philipsさん、ロボット研究者のRabea Roggeさんの4名です。

宇宙船の先端にはドーム状の窓「Cupola(キューポラ)」が取り付けられており、数日間のミッション中にクルーは高度425km〜450kmを飛行するCrew Dragonのキューポラを通して極地を観測し、オーロラに似た発光現象(※)を研究します。また、長期間の宇宙探査能力の向上や宇宙における人間の健康の理解を深めるために22の科学研究も実施されるということです。

※…「STEVE(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement、スティーブ)」のような緑色の断片や藤色の帯状をした連続的な発光現象とされています。

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN

- SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025