º£·îÂàÇ¤¤Îº´ÃÝÃÎ»ö¡¡¿¦°÷¤ËºÇ¸å¤Î·±¼¨ ÂàÇ¤¸å¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤äÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
º£·î¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëº´ÃÝÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¿·Ç¯ÅÙ¤Î·±¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤äÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î19Æü¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëº´ÃÝÃÎ»ö¡£
¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¾¤Á¤ËÃå¼ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤òÃæ¿´¤Ë¿¦°÷¤Ë·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÃÝÃÎ»ö
¡Ö¤Þ¤º¤½¤Î1ÅÀ¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ë¤è¤ë¶ËÃ¼¤Ê·ÐºÑ¤ÎÊÝ¸î¼çµÁ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢Âç¼êÍ¢½Ð´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤ËÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º´ÃÝÃÎ»ö
¡Ö¥Ïー¥ÉÀ°È÷¤Î¿ÊÄ½¤È¹ç¤ï¤»¡¢3Ç¯¸å¤Î´°À®¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ÎÍ¶Ã×¤Ê¤É¡¢PFI¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ´ë¶È¥°¥ëー¥×¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÉý¹¤¯ÃÏ¸µ¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤â´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ëº£¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÂàÇ¤¸å¤Ï°ì¸©Ì±¤È¤·¤Æ¸©À¯¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»Å»ö¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿º´ÃÝÃÎ»ö¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤äÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ä½©ÅÄ¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼«¤é¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÃÝÃÎ»ö
¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê´ë¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢½©ÅÄ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤È¤Í¡¢ÁêÅö¤Í¡¢·ÐºÑ¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÛÍÑ¤Ë¤Í¡¢ÁêÅö¤Ç¤«¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¸¦µæ¤Ë¤Ï¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿º´ÃÝÃÎ»ö¡£
ÂàÇ¤¸å¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£