「TOPIX先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4996枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月1日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4996枚だった。
◯2025年6月限（特別清算日：6月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14996( 14996)
ソシエテジェネラル証券 9073( 9073)
バークレイズ証券 3723( 3723)
ビーオブエー証券 2658( 2658)
モルガンMUFG証券 2512( 2512)
ゴールドマン証券 2469( 2377)
JPモルガン証券 1903( 1903)
UBS証券 958( 844)
BNPパリバ証券 398( 368)
インタラクティブ証券 337( 337)
SBI証券 422( 294)
サスケハナ・ホンコン 288( 288)
シティグループ証券 244( 244)
日産証券 190( 190)
野村証券 373( 103)
フィリップ証券 84( 84)
HSBC証券 80( 80)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 16( 16)
ドイツ証券 15( 15)
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
松井証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース