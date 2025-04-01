¡ÖÂ®¤¹¤®¤ÆÁð¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¾Ã¤¨¤¿¡É¡ª¡©¶Ã°Û¤Î¿ÀÁöÎÝ¢ª¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëw¡×¡ÖÂçÇ¦¼ÔÃ«¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6-1 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê3·î31Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿ÀÁöÎÝ¢ª¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¹¤®¤ë¡È¿ÀÂ®¡ÉÁöÎÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢6²ó1»à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸«Á÷¤ë¡£¥¾¡¼¥ó¤òÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¥¤¥ó¥í¡¼¤Îµå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2ÈÖ¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥È0¡¼1¤«¤é¥Á¥ã¥Ù¥¹¤¬Åê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë³°¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥óÊá¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤¬ÎÝ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Èº¸¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¿ÀÂ®¡É¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®¤µ¤Ë²òÀâ¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¾Íµ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆóÎÝÅþÃ£¡×¡ÖÂ®¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëw w w¡×¡ÖÂçÇ¦¼ÔÃ«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ê¡×¡Ö¼ÀÁö¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥Ð¥«Â®¤¤¤À¤¬¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÅðÎÝ¿ô¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê2»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·½é²ó¤È6²ó¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò6»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë