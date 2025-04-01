È¿Ä®¡¦ÏÂµ¡¡Âçºå°ÜÀÒ¤Î¶ÄÅ·ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÀÆüÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÈ¿Ä®¡×¤ÎÏÂµ¡¦¤Ð¤ó¤Ê¤¤¤¬£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¶½¹Ô¡ÖËÜµ¤¤Î¾¾ÃÝ¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¶ÄÅ·ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°·Ý¿Í½é¤ÎÅìµþ½êÂ°¤«¤éÂçºå½êÂ°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£µ·î£´Æü¤Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ó£Ï£Ò£É£Í£Á£Ã£È£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡½£Ç£Ù£Í£²£°£²£µ¡×¤òÂçºå¡¦£Ä£Á£É£È£Á£Ô£Ó£Õ¿´ºØ¶¶³ÑºÂ¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÏÂµ¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤ò¼´¤Ë¥³¥ó¥È¤â£±ËÜ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤¢¤È¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¸¥à¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ð¤·Êª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Ð¤ó¤Ê¤¤¤â¡Ö¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼êÇï»Ò¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤°¦¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¡Ø£Ó£Ï£Ò£É£Í£Á£Ã£È£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡½£Ç£Ù£Í¡Ù³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤°¦¡¢¤³¤ìÅÁ¤ï¤ì¡Á¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤á¤ËÂçºå¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂµ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤¬´ØÀ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼êÅÁ¤¦¤Î¤¬Âè°ìÍýÍ³¡£»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÍè¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉã¿Æ¤Î²Ô¶È¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¿å¾¦Çä¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ø¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¾éÃÌ¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¤¬¡ÖÌÀÆüÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¡ºÍ¤ÎËÜ¾ì¤ÇÏÓ¤òËá¤¤ËÍè¤¿¡©¡¡Á´Á³°ã¤¦¡£ÆàÎÉ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿»þ¤ËÂçºå¤¬°ìÈÖ¶á¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÏÂçÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶¦Æ±¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Í¥¿·Ý¿Í¤ò·èÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¡¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È¡¡ÆóÅáÎ®¡¡£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Á¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ºÑ¤ß¡£¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçºå¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼Á¤Î¤¤¤¤½÷À¤ò¸Û¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Ð¤ó¤Ê¤¤¤Ï¡ÖÅ¹¤ËÄÌ¤¦¶â¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥ó¥Ó°¦¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÏµÙ¶ÈÃæ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï²Æì¤Ë¤¤¤ë¡£ÏÂµ¤Ï¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Æì¤¬³Ú¤·¤¤¤è¤¦¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£²Æì¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ò³«¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£