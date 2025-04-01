TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤Ï»¥ËÚ¤è¤êÅìµþ¤ÎÊý¤¬´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¹¤â´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤äÀã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

»°Î¦²­¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¤¼¾¤Ã¤¿É÷¤¬¿á¤­¤Ä¤±¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ï¤¢¤¹¤âÎä¤¿¤¤±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤ä´ØÅì¤Î»³±è¤¤¤ÏÀã¤¬º®¤¸¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤¬»ß¤à¤Î¤Ï´ØÅì¤ÏÍ¼Êý¤´¤í¡¢ÅìËÌ¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÄ«¤Þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤È¶áµ¦¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¢¤¹Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï¤±¤µ¤è¤ê¹â¤¯¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤Ï´Ë¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â¤­¤ç¤¦¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¯¡¢¤Þ¤ÀÅßÊª¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤¢¤¹¤Þ¤Ç¤Ï´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ïµ¤²¹¤¬Äã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥°¥ó¥°¥óµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íè½µ¤Ï5·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£