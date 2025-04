【RZ-041 ライガーゼロ パンツァー マーキングプラスVer.(再生産)】 10月 発売予定 価格:9,460円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-041 ライガーゼロ パンツァー マーキングプラスVer.」の再生産分を10月に発売する。価格は9,460円。

本商品は「ゾイド -ZOIDS-」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」がパンツァーユニットに換装した状態を1/72スケールプラモデル化したもの。

重武装形態の重厚な外観や背中に背負ったハイブリッドキャノンなどが再現されている。ツートンのグリーンカラーに、脚部、胴体等に施された全22箇所のミサイルハッチは全て展開することができる。

HMMゾイドのオリジナル設定として、ハイブリッドキャノン展開時に頭部センサー部分が干渉しないよう折り畳みギミックが追加されている。後ろ足の踵部分には砲撃時を再現する為のアンカーが付属する。

さらに各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属する。

また、ユニットパーツを収録した「ライガーゼロ専用 パンツァーユニット マーキングプラスVer.」の再生産分も予約を受け付けている。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.