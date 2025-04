トム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズ最新作のタイトルが『SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY』に決定。2026年7月31日に全米公開されることが発表された。日本では、『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』の邦題で2026年夏公開予定。現地時間3月31日(日本時間4月1日)、アメリカ・ラスベガスで開催された全米劇場所有者協会(NATO)主催の映画業界向けイベント「シネマコン(CinemaCon)」にて、ソニー・ピクチャーズが配給する大作映画のタイトルや公開日を発表するプレゼンテーションが行われた。

その中で、トム・ホランドのビデオメッセージが上映され、本人から正式なタイトルが発表された。前作『スパイダーマン: ノー ウェイ ホーム』は、世界がスパイダーマンとピーター パーカーが誰だったかを忘れるところで終わっており、「ブランド・ニュー・デイ」はぴったりのタイトル。続報に期待だ。そのほか、ソニー・ピクチャーズが発表した注目の新作映画は以下のとおり。■『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』(原題:『SPIDER-MAN: BEYOND THE SPIDER-VERSE』)『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』の続編となるCGアニメーション作品。全米公開日:2027年6月4日。■『RESIDENT EVIL(仮題)』大ヒットゲーム「バイオハザード」シリーズのリブート映画。 全米公開日:2026年9月。■『JUMANJI 3(仮題)』世界的大ヒットを記録した「ジュマンジ」シリーズ最新作。全米公開日:2026年12月11日。■『THE BEATLES − FOUR FILMS』(仮題)史上最も偉大なバンド「ビートルズ」のメンバー4人の視点から描かれる4本の長編映画。監督はアカデミー賞受賞監督のサム・メンデス。全米公開日:2028年4月7日。キャスト:ジョン・レノン役:ハリス・ディキンソンポール・マッカートニー役:ポール・メスカルリンゴ・スター役:バリー・コーガンジョージ・ハリスン役:ジョセフ・クイン