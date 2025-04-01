¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡Û¥µ¡¼¥ÉÀèÈ¯¤ËÃæ»³ÎéÅÔ ºòµ¨8¾¡¤Î°æ¾å²¹Âç¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤Ø Áê¼êÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤Ï¸µµð¿Í2¿Í¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(1Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤ÏÌî¼ê3¿Í¤¬Á°¤Î»î¹ç¤«¤éÊÑ¹¹¡£³«Ëë2Àï¤Ç5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë3ÈÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2ÈÖ¤Ë»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¡¢6ÈÖ¤ËÃæÅÄæÆÁª¼ê¤È¡¢¸µµð¿ÍÁª¼ê2¿Í¤¬¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¿ÈÄ¹201¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç54»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢NPB½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿µð¿Í¤ÏÁ°¤Î»î¹ç¤«¤éÌî¼ê2¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¤Ë¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¥µ¡¼¥É¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤êÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ïºòµ¨8¾¡¤ÈÂæÆ¬¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç3Àï3¾¡¤È³èÌö¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁÀ¤¦23ºÐ¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦Î¾¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥á¥ó
¡Úµð¿Í¡Û
1(Ãæ)¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î
2(±¦)¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
3(Æó)µÈÀî¾°µ±
4(°ì)²¬ËÜÏÂ¿¿
5(º¸)¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
6(Êá)¹ÃÈåÂóÌé
7(»°)Ãæ»³ÎéÅÔ
8(Í·)ÌçÏÆÀ¿
9(Åê)°æ¾å²¹Âç
1(Ãæ)²¬ÎÓÍ¦´õ
2(Æó)»³ËÜÂÙ´²
3(±¦)ºÙÀîÀ®Ìé
4(»°)ÀÐÀî¹·Ìï
5(º¸)¥«¥ê¥¹¥Æ
6(°ì)ÃæÅÄæÆ
7(Í·)Â¼¾¾³«¿Í
8(Êá)ÌÚ²¼ÂóºÈ
9(Åê)¥Þ¥é¡¼