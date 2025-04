空港で紛失したり忘れたりした荷物が、ネットオークションで売りに出され、それを購入した人物によってTikTokで中身をさらされる……。海外でそんな実態があるのをご存知ですか?

英国出身でTikToKに40万人のフォロワーをもつベッキーさんが投稿で紹介したのは、「ロンドンのヒースロー空港に放置されたスーツケースを買った」という体験話。80ポンド(約1万6000円※)で売りに出されていたもので、その購入品が自宅に届いて、興奮して中身を開けるところから動画が始まります。

※1ポンド=約195円で換算(2025年3月27日現在)

スーツケースは黒いビニール袋で覆われていて、まずはそれを破っていきます。ビニール袋の下から出てきたのは、「デルセー」というブランドの青いスーツケース。275ポンド(約5万4000円)で販売されているもので、傷がほとんどない新品状態のため、この時点で「かなりのお得」をゲット。さらに、スーツケースを開けて、中に入っていた下着やバッグを取り出してはカメラに向かって広げて見せていきます。

まるで福袋を開けるかのように、ベッキーさんは楽しそうに中身を見せていくのですが、「もし自分がそのスーツケースの持ち主だったら……」と考えてみると、あまり楽しい気持ちにはならないかもしれません。いくら紛失物とはいえ、自分の知らないところで、知らない人がその荷物を手にして中身をネットでさらしていたら、決して気持ちのいいものではないはずです。

空港では紛失されたり忘れられたりした荷物は最長で3か月間保管しているものの、長期間引き取り手がないものは、オークションに引き渡されることもあるそう。そんな事情もあり、ベッキーさんのように空港で紛失されたスーツケースを購入して、中身を紹介していくという動画がSNSで増えているとのこと。「スーツケースの中にiPadが入っていた」というケースもあり、そんなお宝を発掘する楽しさがあるためか、ちょっとしたブームになっているようなのです。

思わぬところで、自分のプライバシーがネット上にさらされるかもしれない、このトレンド。一番の対策は、空港や飛行機を利用するときに荷物を忘れないこと。旅行保険の専門家は、「荷物の写真を撮り、その物の状態を記録し、可能なら領収書も取っておくように」と勧めています。これが、万が一のときの命綱になるかもしれないとのこと。また、AppleのAirTagのようなGPSトラッカーをつけることも有効です。

