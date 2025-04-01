¡Ò¿·Æþ¼Ò°÷¥¹¥Ôー¥ÉÂà¿¦Â³½Ð¡Ó¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë½Ð¼Ò°ìÆü¤ÇÂà¼Ò¤ò·è°Õ¤·¤¿½÷À¤ÎËÜ²»¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾å»Ê¤Î°ì¸À
¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Ç¥¹¥Ôー¥ÉÂà¿¦¤¹¤ë»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¤µ¤Ã¤½¤¯SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î¥ïー¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¥¹¥Ôー¥ÉÂà¿¦¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£5Ç¯Á°¤Ë¡¢¡È½Ð¼Ò°ìÆü¡É¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿½÷À¡¦¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤Î¼Ì¿¿
¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡©¡×½÷À¤¬Êú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶
Âç³Ø¤Ç¤Ï¹ñºÝ³ØÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤È²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¡£½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼´¤Ï¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»þ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È³Ú´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤â¤é¤Ã¤¿ÆâÄê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂÔ¶ø¤«¤É¤¦¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â±þÍÑ¤¬Íø¤¤½¤¦¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤«¤É¤¦¤«¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¥áー¥«ー²ñ¼Ò¤ËÁí¹ç¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ñ¸ì¤äÊ¸¾ÏÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤â´Ø¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2020Ç¯4·î¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Î¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤í¡£
¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼ÒÁá¡¹¤ËºÇ½é¤Î2¤«·î´Ö¤¬´°Á´¥ê¥âー¥È¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥âー¥ÈÃæ¤Ï¡¢²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¡£¿¼Ìë¤Ë¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢¡Ø¤³¤Î²ñ¼Ò¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤È¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ÏÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Â´¤ÇÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ç±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤Æ6·î¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥¢¥ë½Ð¼Ò¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯Ãæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä«¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸¦½¤¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¡¢¼ÒÄ¹¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î±è³×¤äÍýÇ°¤ò¸ì¤ë»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ±´ü¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼ÒÄ¹¤Î±éÀâ¤Ë¤Ï°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤âÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤«¡×
¼ÒÄ¹¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤Î½÷À¤¬½Ð¤·¤¿²óÅú¤Ë¼ÒÄ¹¤¬³ú¤ß¤Ä¤¯¡£´üÂÔ¤È°ã¤¦Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤½¤Î½÷À¤ò¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤½¤Î½÷À¤Ïµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¡¢»ë³¦¤ËÀ±¤¬Èô¤Ö¡¢´¨¤¤¤Î¤Ë´À¤¬½Ð¤ë¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î½÷À¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÆ±´ü¤¬¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¤ä»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤¿¤·¤Î»×¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ð¼Ò1ÆüÌÜ¤ÎµÙ·Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ã´Åö¤Î¾å»Ê¤Ë¼°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¾å»Ê¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°ú¤Î±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¤¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤³¤Ø´ÉÍý¿¦¤Î½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê»Ò¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤µ¤Ã¤µ¤È¼¤á¤Ê¡ª¡×
¤½¤Î½÷À¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤à¤·¤í¿´¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ï¤ï¤¿¤·¤Îµï¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ñÎà¤ËµÆþ¤·¤ÆÂà¿¦¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢½é¤á¤Æ½Ð¼Ò¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢½Å¤¿¤¤¸ª¤Î²Ù¤¬¤¹¤Ã¤È²¼¤ê¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÌµÍý¤·¤Æ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤è¤ê¡¢¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î´Ä¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆ°¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊâ¤ß¤ò¾È¤é¤¹´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ð¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢¡È¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¡¢¿´Íý»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é3Ç¯È¾¡¢½÷À¤¬ÄÏ¤ó¤À¤â¤Î
¿´Íý»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤Ç½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ñ³Ê»î¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç6·îËö¤«¤é¿´Íý·ÏÂç³Ø±¡ÀìÌçÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ÆÊÙ¶¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢9·î¡¦10·î¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÎÂç³Ø±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¡¢¸«»ö¤Ë»î¸³¤ò¹ç³Ê¤·¤ÆÎ×¾²¿´Íý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¡¢3Ç¯È¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¹ñºÝ³ØÉô¤Ç°é¤ó¤ÀÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¤ë´¶³Ð¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤À¤±¤¬À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤È¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Çµ±¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³