ÀÖÀ¾¿Î¡¢²ò»¶¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»KAT-TUN¤Ø¤Î´¶¼ÕÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î31Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦KAT-TUN¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
KAT-TUN¤ÏÆ±Æü¤ò°Ê¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ä¤¬¤ë¤â¤ó¤Ç¡×
ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤ËKAT-TUN¤«¤éÃ¦Âà¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
KAT-TUN¤¬²ò»¶¤·¤¿31Æü¤ËÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ö"KAT-TUN"¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖKAT-TUN¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢Hyphen¤Î³§ÍÍ¡¢°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ÖHyphen¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ä¤¬¤ë¤â¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç...¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿Î¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡×
¡ÖKAT-TUN¤ÎA¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£