»°É©¡Ö¿Íµ¤SUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×²Á³Ê²þÄê¡ª 18Ç¯ÌÜ¤Ç¤âÈÎÇä·øÄ´¤Ê¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡× ¤¤¤¯¤éÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©
»°É©¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Î²Á³Ê¤ò²þÄê
¡¡2025Ç¯4·î1Æü¤Ë»°É©¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Î²Á³Ê²þÄê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤«ÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¼¡´ü¡Ö¥Ç¥ê¥«¡©¡×²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê45Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Äê´üÅª¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀÇ½¤Ê¤É¤ËÂç¤¤¯¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ï¡¢SUV¡ß¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2.2L¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È8Â®AT¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»°É©ÆÈ¼«¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¹â¤¤°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢18Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â°ÂÄêÅª¤ÊÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤«¤é²Á³Ê²þÄê¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡Ú¥°¥ì¡¼¥É¡¿¸½¹Ô²Á³Ê¡¿¿·²Á³Ê¡¿²Á³Êº¹¡Û
M¡¿4,156,900±ß¡¿4,222,900±ß¡¿66,000±ß
G¡¿4,258,100±ß¡¿4,324,100±ß¡¿66,000±ß
G-Power Package¡¿4,494,600±ß¡¿4,560,600±ß¡¿66,000±ß
P¡¿4,601,300±ß¡¿4,667,300±ß¡¿66,000±ß
URBAN GEAR¡¿4,385,700±ß¡¿4,451,700±ß¡¿ 66,000±ß
URBAN GEAR G-Power Packages¡¿4,622,200±ß¡¿4,688,200±ß¡¿66,000±ß
CHAMONIX¡¿¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¦ÅÅÆ°¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈóÁõÃå¼Ö¡Ë¡¿4,557,300±ß¡¿4,623,300±ß¡¿66,000±ß
CHAMONIX¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¦ÅÅÆ°¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×ÁõÃå¼Ö¡Ë¡¿4,656,300±ß¡¿4,722,300±ß¡¿66,000±ß
BLACK Edition¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ë¡¿4,733,300±ß¡¿4,799,300±ß¡¿66,000±ß
¡¼¡¼¡¼
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Î²Á³Ê²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°É©¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î²þÄê¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤äÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´ÈÌÅª¤Ê¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÁõÈ÷Åù¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×