¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡ÈÀÄÌÚ¡ÉÃæÅçÍµæÆ¤ÈÊì¡¦¡ÈÀé»Þ¡É¿ÀÌî»°Îë¤ÎÁòµ·¥·¡¼¥ó¤ËÈáÄË ¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê¾å¤Ë¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈÃæÅçÍµæÆ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ÀÄÌÚ¡ÊÃæÅç¡Ë¤Î»ÐÉ×ÉØ¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ç¾¤ÏÂè¶å¤ÇMRIÁÜºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ð¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¼«Ê¬¤¬¿Í¤Î»à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤À¤È¡¢»Ð¤Î°äÂÎ¤òÁ°¤Ë¹æµã¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÆü¡¢ÀÄÌÚ¤ÏÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¿Å¡ÊÈÄ³À¡Ë¤ËÁÜºº¤«¤é³°¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Êì¡¦Àé»Þ¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤Ï·ã¹â¤¹¤ë¡£Àé»Þ¤ÏÆÍÁ³Ì¼¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤È¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òÀÄÌÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¿Å¤ÏÀäË¾´¶¤Ç¡¢ÀÄ¤¶¤á¤¿É½¾ð¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¾ò·ï¤Ä¤¤ÇÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ÐÉ×ÉØ¤Î»¦³²¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÂíËÜ¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÎëÌÚ¡ÊÃæÅçÍµæÆ¡¿ÆóÌò¡Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎëÌÚ¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤¿¿Å¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤ÆÄ©È¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ¡¦»Ð¤ÎMRI±ÇÁü¤ò¸«¤¿¿Å¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤·¤¿ÍÊª¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¶ÃØ³¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ê»æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¿Å¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬°¸¤Î¤â¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢ÀÄÌÚ»ÐÉ×ÉØ¤¬»¦¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¡Ä¡£
¡¡¿Å¤¬¼«¼¼¤Ç¤È¤¢¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¬Éô¡Ê¹â¶¶ÅØ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¿Å¤¬Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿Å¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡£ËÍ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂíËÜ¤ÏÁ¾²æ¡ÊßÀÄÅÎ´Ç·¡Ë¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤¬¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Àã»Ò¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢Àã»Ò¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂíËÜ¤¬Á¾²æ¤ò´Æ¶Ø¤¹¤ë¤È¡¢¿Å¤«¤é¡Ö¶ÐÌ³¤ËÌá¤ì¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂíËÜ¤ÏÀÄÌÚ¤ÈÀã»Ò¤Ë¤â´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿Å¤ò¶¼¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿Å¤Ï¥ì¥Ù¥ë5¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÄÌÚ¤¬Áò¼°¤ÇÊì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µã¤±¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê¾å¤Ë¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÁò¼°¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤ê»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁò¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÈÀÄÌÚ¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿»Ð¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÓË°ö¡Ê¤ª¤¨¤Ä¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÓË°ö¤·¤¿ ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÃæÅçÍµæÆ¤ÎÀÄÌÚ¤ÈÎëÌÚ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±é¤¸Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖâÃÅç¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÂíËÜ¤ÎÉáÄÌ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¼Ô¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Å¤¬²¬Éô¤Ë±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°¦¤é¤·¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²þ¤á¤ÆÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ïºà¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£