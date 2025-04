¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¥³¥é¥Ü¡ª¥³¡¼¥×¶¦ºÑÏ¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥ê¥¬¥Èº×¡×

コープ共済連は、CO・OP共済40周年を記念し、2025年4月20日(日)まで、ももいろクローバーZとコラボしたキャンペーン、「みんなにアリガト祭」を地域限定(*1)で開催しています。

コープ共済連「みんなにアリガト祭」

今回、2025年1月28日にリリースした、コラボのオリジナルソング「たすけあいのあいことば」ミュージックビデオ〜みんなにアリガト祭バージョン〜が公開されました。

「みんなにアリガト祭」の一環である、「MVに出ようキャンペーン」(募集締切:2025年2月16日)に応募された方の中から77組の写真を採用しています。

(*1)「みんなにアリガト祭」のプレゼントキャンペーン等へのご応募は、対象生協の活動地域(末尾参照)に居住している方のみの地域限定のキャンペーンとなります。

また、企画ごとに応募条件が異なります。

■たすけあいのあいことば「MVに出よう!キャンペーン」概要

コーくろちゃんZ(*2)のイラストカメラで写真を撮影し、ご応募いただき採用されると、「たすけあいのあいことば」のミュージックビデオに登場できる「MVに出よう!キャンペーン」を2025年2月16日まで実施しました。

コーくろちゃんZ

(*2)コークロちゃんZとは

コープ共済が40年にわたって積み重ねてきた「たすけあい」への感謝と思いを、みんなと一緒に盛り上げるために「ももいろクローバーZ」がコーすけのお友達「コーくろちゃんZ」に変身してくれました。

■ももいろクローバーZとは

百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人からなるアイドルグループ。

2008年にももいろクローバー名義で結成され、2010年5月にシングル「行くぜっ!怪盗少女」でメジャーデビューを果たした。

2011年4月に早見あかりがグループを脱退したあと、グループ名をももいろクローバーZへ改名。

2012年にグループ結成当初から目標としていた「NHK紅白歌合戦」に初出場し、2014年3月には女性グループとして初となる東京・国立競技場での単独ライブを成功させた。

2024年5月8日には7thアルバム「イドラ」を発売し、同年5月17日に結成16周年を迎えた。

■キャンペーン対象生協一覧

いばらきコープ生活協同組合

とちぎコープ生活協同組合

生活協同組合コープぐんま

生活協同組合コープみらい

東都生活協同組合

生活協同組合ユーコープ

生活協同組合コープデリにいがた

生活協同組合コープながの

なのはな生活協同組合

生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ

生活クラブ生活協同組合(北海道)

生活クラブ生活協同組合(青森)

生活クラブ生活協同組合(岩手)

生活クラブやまがた生活協同組合

生活クラブふくしま生活協同組合

生活クラブ生活協同組合(茨城)

生活クラブ生活協同組合(栃木)

生活クラブ生活協同組合(群馬)

生活クラブ生活協同組合(埼玉)

生活クラブ生活協同組合(千葉)

生活クラブ生活協同組合(東京)

生活クラブ生活協同組合(神奈川)

福祉クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合(山梨)

生活クラブ生活協同組合(長野)

生活クラブ生活協同組合(奈良)

生活クラブ生活協同組合(静岡)

生活クラブ生活協同組合(愛知)

生活クラブ生活協同組合大阪

生活協同組合エスコープ大阪

生活クラブ生活協同組合都市生活

生活協同組合生活クラブ京都・エルコープ

生活クラブ生活協同組合(滋賀)

生活協同組合パルシステム福島

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

生活協同組合パルシステム群馬

生活協同組合パルシステム埼玉

生活協同組合パルシステム千葉

生活協同組合パルシステム東京

生活協同組合パルシステム神奈川

生活協同組合パルシステム新潟ときめき

生活協同組合パルシステム山梨 長野

生活協同組合パルシステム静岡

