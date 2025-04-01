¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
17:15¡¡¥°¥êー¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢±Ñ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤È¥Þ¥¯¥í¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
¥Ö¥¤¥Á¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
17:20¡¡¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
21:30¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¡Ö·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤È²ÝÂê¡×³«²ñ°§»¢
22:00¡¡¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2Æü
1:30¡¡¥ìー¥óECB¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¡Ö·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤È²ÝÂê¡×¹Ö±é
ÊÆ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ê3·î¡Ë
¥È¥ë¥³¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Ç¤Î¹³µÄ³èÆ°¶Ø»ßÎá¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥¤¥Á¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
17:20¡¡¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
21:30¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¡Ö·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤È²ÝÂê¡×³«²ñ°§»¢
22:00¡¡¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2Æü
1:30¡¡¥ìー¥óECB¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¡Ö·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤È²ÝÂê¡×¹Ö±é
ÊÆ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ê3·î¡Ë
¥È¥ë¥³¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Ç¤Î¹³µÄ³èÆ°¶Ø»ßÎá¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£