³¨ËÜ¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¡ªMicoÊõ¾þÅ¹¡ØÇòÀãÉ±¡Ù

Mico宝飾店『白雪姫』

発売日 : 2025年4月1日(火)

価格 : 220,000円(税込)

サイズ : 11号

素材 : 天然パライバトルマリン

天然ダイヤモンド

18金

付属品 : 鑑別書

販売場所: ・Mico宝飾店 公式オンラインショップ・Mico宝飾店 アトリエ

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、童話をモチーフにしたブランド「Mico 童話シリーズ」第二弾となるオリジナルリング『白雪姫』を2025年4月1日(火)より販売中。

ジュエリーはアトリエ店舗で実際に見ることができます。

また、予約制ですのでゆっくりとジュエリーを手に取って楽しめます。

■「Mico 童話シリーズ」について

幼い頃、ページをめくった絵本の幻想的な世界観をリングで表現したシリーズです。

童話の世界に迷い込んだような、ノスタルジックな雰囲気を表現しています。

第一弾はアンデルセン童話『親指姫』をモチーフにしたオリジナルリングを展開。

今回はシリーズ第二弾として『白雪姫』の世界をイメージしたジュエリーを発売します。

■第二弾『白雪姫』オリジナルリング

白雪姫は悪しき継母と対峙しながら、美しさだけでなく強さや優しさ、智恵と誠実さで自分自身の力で運命を切り開き、最後は王子様と結ばれハッピーエンドとなる物語。

そんな美しい白雪姫のメルヘンな世界観をジュエリーに表現しました。

世界観イメージ

■白雪姫の美しさを現したデザイン

中央には天然パライバトルマリンを、その周りには12個の天然ダイヤモンドを配置。

パライバトルマリンのブルーとダイヤモンドの白は、ふっくらとしたパフスリーブの白雪姫のドレスをイメージしています。

■世界に一つだけのオリジナルリング

中石はお好きな宝石をリクエストできるセミオーダー式です。

リクエストの宝石は、同店こだわりの厳選したルースを用意します。

リングは熟練の職人によりひとつひとつ丁寧に仕立てられます。

世界に一つだけの、自分だけのオリジナルリングをお届けします。

■アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休) *要予約

予約方法:LINEの来店予約またはInstagramのDMより予約ください。

<記載事項>氏名、電話番号、希望日時(2〜3候補)、ご覧になりたい商品

