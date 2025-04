½é¿´¼Ô¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡ª¤µ¤ï¤«¤ßÅê¿®¡ØÄ¹´üÅê»ñ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù

さわかみ投信は2025年4月1日(火)より、日本全国の18歳以上を対象に、初心者向けオンライン投資教育プログラム『長期投資家デビュープロジェクト』のエントリー受付を開始しました。

昨年度7,500名を超える方にご参加いただいた本プログラムは、受講(アンケート)対価として毎月1,000円のファンドを受け取りながら、投資を実践。

【プロジェクトならではの特徴】

●投資を実践できる

投資未経験の方からよく挙がるのが「何から始めていいかわからない」「興味はあるけどなんだか怖い」という不安の声です。

この不安を解消するには知識をつけるだけでなく“実践してみること”が一番ですが、損失を被るリスクを考えると、自分で元手を出して投資を始めるのはハードルが高いかもしれません。

そこで、投資プログラムを受講し、アンケート回答の対価として同社が毎月1,000円分のさわかみファンドを付与するという仕組みを整えました。

毎月1,000円、3年間で最大36,000円を積み立てながら実践的に長期投資を学べます。

プロジェクト概要

●未経験者にも分かりやすく、継続性と実用性のあるコンテンツ

投資に馴染みのない方が参加できるよう、未経験者に分かりやすいコンテンツ設計を徹底的に追求しました。

投資慣れしている人が見落としがちなポイントもピックアップすべく、配信動画や課題アンケートの素案を投資経験の浅い新入社員が考え、その素案をもとにプロフェッショナル勢が完全独自で監修しています。

また一方的に説明を聞いて終わりという受け身な学習スタイルを脱却すべく、動画の内容からさらに一歩踏み込んで、実生活での行動を見つめ直すきっかけとなるようなアンケートを用意しました。

配信動画の構成

●投資の本質を、長期でしっかり学べる

本プロジェクトでは、どうすれば大きなリターンを得られるかといったハウツーではなく、投資行為が社会づくりにどう関わっているかという本質的な仕組みを伝えられます。

未だに投資は危険だという誤った認識が先行していますが、本質的な学びを得ることで投資に対する恐怖心を払拭し、皆さま自身の資産形成に役立てていただければと思います。

また、テスト前の一夜漬けを思い浮かべてみても、短期で学ぼうとするとすぐに忘れてしまいがちです。

そこで本プロジェクトでは毎月の受講時間は10分程度と短いものの、受講期間を3年と長期で設定しました。

本質的かつ長期的に学ぶことで、皆さまに一生使える知識を育んでいただきたい想いがあります。

【参加者の声】

・このプロジェクトを通し、毎月簡単な動画を見ることで少しずつ投資に対する知識を身につけられます。

また、実際に投資信託を付与してもらい値動きを感じることで、勉強だけしてありがちなノウハウコレクターにならないよう留意しながら、投資に慣れることができると思います。

・右も左も全く分からない投資初心者でしたが、このプロジェクトを通じて投資とギャンブルの違いや、長期的に投資することによって短期のそれと異なってどのようなメリットやリスク軽減があるかが少しずつ理解できるようになってきました。

今後どのような情報提供をいただけるのかすごく楽しみです。

・長期投資の本質について深く理解することができました。

日々の株価の変動に一喜一憂するのではなく、企業の将来性や経済全体の成長を見据えて投資することの重要性を学びました。

投資は長い時間をかけて成果が出るものですので、焦らず着実に進めていきたいと思います。

・さわかみ投信の皆さまが、初心者にもわかるよう、心を込めて動画を作ってくださっているのがわかります。

この動画を毎月見ることで勉強ができて、かつ、投資が身近なものになっていくのを感じます。

まだまだ私の周りにも投資をしたことがない、怖い、という方もたくさんいますが、さわかみ投信の『長期投資家デビュープロジェクト』は、はじめて投資をする方に最適であると言えます。

本当におすすめです。

※過年度の長期投資家デビュープロジェクトの課題アンケートをもとにした個人の感想・意見であり、同社ファンドを含む金融商品等の勧誘もしくは推奨を目的とするものではありません。

【主催者からのメッセージ】

貯蓄から投資へといったスローガンのもと、ようやく日本にも投資文化が浸透し、今や対象年齢である18才以上の4人に1人がNISA口座を持つまでになりました。

しかし中には流行に乗じただけで自分が何に投資しているか理解していない人も多いようです。

上昇相場が続くならよいのですが、投資の本質を知らずして株価下落などの痛みを味わうと、「やはり投資は怖いものだ」とせっかくの貯蓄から投資の流れが巻き戻ってしまう恐れがあります。

将来の備えを自分でつくろう、という流れを止めないためにも、各々が投資の本質を知り、経済的自立を果たせる知恵と姿勢を身につけなければなりません。

投資の本質とは「企業応援」とその先にある「未来づくり」だと、同社では考えています。

私たちの生活を支えてくれる企業へ、応援の気持ちを込めて投資することで企業が成長し、よりゆたかな未来が築かれ、その結果として私たちにも投資リターンという果実がもたらされます。

この好循環を生むことで、未来の社会と皆さまの財産、そのどちらも育んでいくことを目指します。

皆さまには本プロジェクトを通して投資の本質を学び、経済の荒波に呑み尽くされてしまうことのない“真の長期投資家”となっていただくことを願っています。

また、企業を応援する上では“企業を知ること”も大事です。

実際に企業の取組や魅力に触れることで、応援したい!という気持ちは膨らみます。

この過程を皆さまにもご体感いただけるよう、2025年は一部の投資先企業にご協力いただき、各社とのオリジナルコラボ商品を提供する仕組みも整えました。

投資先企業と手を携えながら、昨年以上に精力的に運営していく所存ですので、皆さまも是非『長期投資家デビュープロジェクト』への参加を検討いただけると幸いです。

代表取締役社長 澤上 龍

