°¦¸¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£Â¾¤Î»Ò¤Î¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ
»ô¤¤¼ç¤Ï°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡ª ¿²Êý¤¬·ù¤¹¤®¤Æ¤¹¤°¤Ë¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¡¿¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³¥Ë¡¼¥È¤ÎÆü¾ï ¤³¤Þ¤Á¤È¥¿¥Ó4¡Ê1¡Ë
¥Ö¥í¥°¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÄÖ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥È³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡¦¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³¤µ¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ë¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò¥Þ¥ó¥¬¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÂçÃíÌÜ¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤á¤³¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÍ£°ì¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥Ö¥¥¥ó¤ÈÉ¡¤òÌÄ¤é¤¹¸¤¡¦¤³¤Þ¤Á¤È¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤È¤¤À¤±´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÇ¤Î¥¿¥Ó¡¢Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÇ¥·¥ó¥Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Á¥ÓÇ¡¦¥á¥í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³¥Ë¡¼¥È¤ÎÆü¾ï ¤³¤Þ¤Á¤È¥¿¥Ó4¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¤Î±Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿
Ãø¡á¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³¡¿¡Ø¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³¥Ë¡¼¥È¤ÎÆü¾ï ¤³¤Þ¤Á¤È¥¿¥Ó4¡Ù