GRAPHENE-X Japanは、2025年4月1日(火)より、待望の最新作『Performance Techシャツ』の予約販売を応援購入サイトMakuakeにて開始しました。

GRAPHENE-X Japan『Performance Techシャツ』

GRAPHENE-X Japanは、2025年4月1日(火)より、待望の最新作『Performance Techシャツ』の予約販売を応援購入サイトMakuakeにて開始。

GRAPHENE-Xは、奇跡の素材とも呼ばれノーベル賞を受賞した、地上で最も薄く高い強度を誇る素材『グラフェン』を、業界に先駆けてアパレルに搭載したパイオニアブランドです。

日本では2020年にMakuakeデビューし、耐久性と機能性に優れた数々の製品を世に生み出してきました。

技術志向でアパレルに革命を起こすことを標榜しており、そのスタンスは世界的な名声を得た今でも変わっていません。

一にも二にも機能性を求める前衛的な姿勢は、他の追随を許さず日本でも人気を誇っています。

GRAPHENE-Xが今回生み出したのはドレスシャツ。

もちろん只者ではありません。

昨今季節が二極化して死活問題となっている暑さ。

体調も気分も損ないパフォーマンスが低下してしまいますが、革新的な素材技術で暑さ問題にアプローチし、今回も最適な解決策を見出しました。

そこに用いられているのが通称「白いグラフェン」と呼ばれているボロンナイトライド(窒化ホウ素)。

この素材は効率的に熱を放出するため、どんな時でも涼しい着心地を保てるのです。

白のグラフェンと言われている理由は、六方晶系構造の形と、その構造が生み出す耐久性がグラフェンと似ているためです。

そしてこの「白」は、ブランドにおいて、GRAPHENE-Xの愛好家、通称グラフェナーにおいて、特別な意味を持つ色なのです。

【製品概要】

「Performance Techシャツ」は、卓越した素材と最先端テクノロジーと縫製技術で作られた比類なき着心地を誇るドレスシャツです。

高放熱性・高耐久性、そして着ているだけで肌環境を整えるというにわかには信じられないシャツです。

イタリアンなテイストの装いに仕立てられた外見からは、見当もつかない程のハイテックな機能が仕込まれています。

まさに着るテクノロジーです。

【要素技術】

■ボロンナイトライド(窒化ホウ素繊維)

その原子構造から通称“白いグラフェン”とよばれるボロンナイトライド(BN)。

高い熱伝導率で衣類と体内から熱を発散し、どんな時でも涼しく爽やかな状態と自信を保つことができます。

前述した通りその構造的な特長により、熱の移動が妨げられることもなくスムーズなため、耐久性に優れているだけでなく、放熱性にも優れているのです。

一方で明確な違いがあります。

グラフェンは優れた導電性をもつ一方、ボロンナイトライドは絶縁体です。

この電子特性が白いという表現に反映されています。

グラフェンは可視光を吸収するため黒いのです。

これまでの製品ラインアップはほぼすべて黒が基調とされており、「グラフェンと言えば無骨なブラック」で認知されていましたが、ボロンナイトライドによって待望の白い製品が可能となったのです。

以前より「白い製品も出してほしい」という声をいただいていましたが、まさにぴったりなドレスシャツで白製品をリリースすることになりました。

■HeiQ SKIN CARE(ヘイキュー・スキンケア)

スイスの繊維製品イノベーション企業HeiQが生み出した、衣類で肌のコンディションを保つテクノロジー。

有益なプロバイオティクスとプレバイオティクスを肌に送り込むことで、肌のマイクロバイオーム(微生物叢)をサポートし、自然なバランスを取り戻す手助けをします。

■プレミアムファブリック構造

最適な糸番手(80S)のコットンとBN統合ポリエステルの混紡、独自の技術「Siro紡糸技術」を採用。

従来のドレスシャツよりも驚くほど柔らかく、通気性に優れた贅沢な感触を提供します。

ボロンナイトライドの機械的強度により、極めて高い耐久性を実現しています。

【同素材のポロシャツとTシャツもリリース】

さらに同素材を過去のベストセラーにも展開しました。

ご存じ、GRAPHENE-Xのカラーと言えば紛れもなく無骨な黒ですが、ボロンナイトライドによって息を吹き込まれた先端素材を、人気の既存商品にも搭載されています。

■Layer-X Air ホワイト

Layer-X Airは羽のように軽く、通気性、吸湿発散性、抗菌性、伸縮性に優れ、街中から未開の山道までどこまでもサポートします。

日常的なTシャツを非日常な世界に適応させるべく再構築しました。

140gsm、重さ115gのこのTシャツは、オリジナルのLayer-Xより25%軽量です。

Layer-X Airに使われている生地「GRAPHCOOL(TM)」を纏うと、まるで第二の皮膚の中にいるような感覚になります。

それこそがグラフェン・スキンです。

超軽量、レーザーカット、縫い目のないデザインはまるで何も着ていないような感覚でありながら、高性能のテクニカルアーマーのような役割を果たします。

■ARポロ ホワイト

All Rounder Polo Shirtはすべての繊維にグラフェンが組み込まれた先端技術を用いたシャツです。

グラフェンを搭載していることで速乾性が抜群に良いという特徴があります。

汗の発散スピードが他のウェアと比べ物にならないほど早く、一日中トップレベルのパフォーマンスを維持できるようにしています。

◎4つのメリット

1. レーザーカット技術は縫い目が一切ないためチクチクとした不快感がなく快適さが他のウェアと全く異なります。

2. グラフェン素材を搭載していることで耐摩耗性に優れ、同時に通気性・吸湿性も備えていることから快適な温度調節ができ快適に過ごせます。

3. アイロンが不要です。

非常にソフトな肌触りでありながら、シワになりづらい性質があるためアイロンの必要性もありません。

4. グラフェンは抗菌素材です。

臭いが発生しづらいため、夏場に過度に臭いを気にする必要もありません。

【製品詳細】

■Makuakeプロジェクト概要

Makuakeサイトにて2025年4月1日(火)〜2025年5月30日(金)

予約購入者には2025年6月中に納品予定で、納品完了後に一般販売を計画しています。

<リターン例>

・Performance Techシャツ『超早割』25%OFF

22,300円(税込) 限定20個

・Performance Techシャツ『2着セット割』30%OFF

41,700円(税込) 限定30セット

・Performance Tech シリーズ『3点セット割』32%OFF

45,900円(税込) 限定25セット

(Performance Techシャツ+ARポロ+Layer-X Air)

※一般販売予定価格(税込)

Performance Techシャツ:29,800円、All Rounder Poloシャツ:19,800円、

Layer-X Air:18,000円

※その他3枚セットや各2枚セットもあります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑い季節も高い放熱性能で爽快!GRAPHENE-X Japan『Performance Techシャツ』 appeared first on Dtimes.